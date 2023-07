Majko për Bill Clinton: Njeri i jashtëzakonshëm, kur isha kryeministër kishim kanal konfidencial komunikimi

Ish-kryeministri Pandeli Majko, i cili ka përjetuar vitin 1999 kur NATO bombardoi ushtrinë serbe në Kosovë, ka komentuar vizitën e sotme të ish-presidentit Bill Clinton.









I ftuar në “Open”, ai tha se kjo vizitë ishte e vonuar, duke marrë parasysh se ai është mik i shqiptarëve.

“Është një vizitë e vonuar. Pata rastin ta takoj dhe të shkëmbeja një emocion. Koha është shumë e çuditshme sepse distanca ta krijon edhe pak më të qartë atë që ka ndodhur, ndaj them se vizita e këtij burri të jashtëzakonshëm, pavarësisht të metave që i përmend media rozë, për ne është njeri i jashtëzakonshëm”, tha ai.

Ndërkohë i pyetur sesi kanë qenë bisedat e tij me Clinton në kohën kur ishte kryeministër, Majko tha: Një pjesë e këtyre gjërave ia vlen t’i shkruash, por po u them që kishim një kanal shumë konfidencial. Një prej asistenteve të tij punonte në godinën e kryeministrisë… rrinte me një veshje o Zot na ruajt, i thosha unë dukesh si fshatare nga Lushnja, një veshje si ato fshataret që prashisnin tokën… por ishte një grua e jashtëzakonshme, që kam marrëdhënie sot e kësaj dite.

Por cila ishte arsyeja kryesore e ardhjes që ish-presidentit në Tiranë? A ka lidhje me situatën në Kosovë?

Majko tha se ndoshta edhe situata në Veri është një arsye e mbërritjes së tij, por shti se nuk duhet parë si presion për liderët e Kosovës, por si vizitë për reflektim. Sakaq tha se sa i takon konfliktit, Shqipëri ka të drejtë që t’i japë këshilla Kosovës, por jo t’i imponohet.

“Mbase dhe Kosova, ka një shqetësim në rritje për atë që po ndodh në rajon, por nuk duhet parë vizita e tij për të vënë në vështirësi liderët e Kosovës, por duhet parë si vizitë për reflektim. Mendoj se Tirana mund t’i japë këshilla për Kosovën por nuk mund të imponojë”, tha ai.