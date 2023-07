Mbani çadrën me vete, ja parashikimi i motit për këtë javë

Vendi do të ndikohet nga kushte relativisht të qëndrueshme atmosferike përgjatë kësaj jave.









Moti parashikohet për të gjithë javën me kthjellime por duke filluar nga orët e mesditës deri ato të pasdites vonë do të ketë shtim vranësirash mesatare dhe hera-herës deri të dendura, që do jenë të përqëndruara kryesisht në relievet kodrinore dhe malore të vendit.

Këto vranësira në këto zona do të shoqërohen me reshje shiu me intenistet të ulët dhe lokalisht deri dhe mesatar. Për shkak rrezatimit të fortë diellor kombinuar me lagështirën në ajër reshjet konvektive të kësaj periudhe në disa zona do të jenë edhe në formën e rrebesheve dhe shtrëngatave të rrëmbyeshme. Këto reshje zakonisht shoqërohen edhe me shkarkesa të forta elektrike dhe breshër.

Për adhuruesit e plazhit përgjatë vijës bregdetare (por edhe pjesërisht ultësira perëndimore) moti parashikohet kryesisht i kthjellët e vranësira të pakta kalimtare.

Parashikimi i motit nga SHMU

Edhe për këtë javë që presim përpara vendi ynë do të vijojë te jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme. Thënë kjo pasi edhe pse ndodhemi në muajin Korrik (për pak ditë në pikun e verës) sipas hartave meteorologjike të projektuara ditët e mirëfillta me diell dhe temperatura të larta janë ende largë.

Gjithashtu edhe temperaturat në mesditë do të mbeten në vlerat 32-34 grad celcius pavarsisht vranësirave dhe reshjeve të mesditës dhe pasdites.