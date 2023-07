‘Mos e nënvlerësoni kurrë Rusinë’, paralajmëron zyrtari i lartë ushtarak i NATO-s

NATO po harton planet e saj të reja ushtarake duke supozuar se Moska do të rikthehet.









Duke folur me gazetarët të hënën, admirali Rob Bauer, kryetar i komitetit ushtarak të NATO-s, tha se megjithëse pjesa më e madhe e forcave tokësore të Rusisë po luftojnë në Ukrainë, ai beson se forcat e Kremlinit janë ende një kërcënim.

“Ne jemi të bindur se rusët do të rikthehen”, tha ai. “Dhe për këtë arsye, planet nuk janë ndërtuar mbi statusin aktual të ushtrisë ruse, por mbi statusin e ushtrisë ruse përpara se të sulmonin Ukrainën”.

Rusia, tha Bauer, “do të mësojë mësime nga ajo luftë” dhe NATO “do të vazhdojë t’i shikojë ato si një kërcënim serioz”. Kjo përfshin në dete, në ajër dhe në hapësirë, ku forcat ruse “janë ende shumë, shumë të afta”, përveç aftësive bërthamore.

“Ne kurrë nuk duhet të nënvlerësojmë rusët dhe aftësinë e tyre për të rikthyer, siç e kanë treguar në histori disa herë”, shtoi ai.

Të martën dhe të mërkurën e ardhshme, udhëheqësit e aleancës perëndimore do të mblidhen në Vilnius, ku do të nënshkruajnë planet e reja historike ushtarake rajonale dhe do të diskutojnë se si të rriten investimet në mbrojtje ndërsa Rusia vazhdon luftën e saj në Ukrainë.

Duke folur për planet e reja ushtarake të NATO-s, Bauer nënvizoi se si samiti do të shënojë fillimin e një procesi të gjatë zbatimi.

“Ne duhet të shkojmë dhe të bëjmë punën tonë – për të arritur numrin më të madh të forcave me një gatishmëri më të lartë, ne duhet të ushtrohemi kundër planeve, duhet të blejmë aftësitë që kërkojmë”, tha ai, “dhe kjo do të marrë kohë”.

Ekzekutimi i planeve varion nga më shumë rekrutim deri në sigurimin e prodhimit të armëve dhe municioneve të mjaftueshme – së bashku me më shumë burime të dedikuara për mbrojtjen.

“Ne kemi nevojë për më shumë para, kolektivisht, për të paguar për këtë”, tha Bauer. Plus, modeli i ri i NATO-s për forcat e gatishmërisë së lartë do të kërkojë “të sigurohet që kombet të kenë një mekanizëm për të rritur numrin e njerëzve që janë në dispozicion për forcat e armatosura”.

I pyetur për statusin e kundërofensivës së Ukrainës, admirali u tërhoq kundër një narrative të zhgënjimit me forcat ukrainase.

“Është jashtëzakonisht e vështirë, ky lloj operacioni”, theksoi kryetarja. “Unë mendoj se mënyra se si ata e bëjnë atë është e lavdërueshme,” tha ai”, dhe mendoj se ata janë – për arsye të mira – në disa vende të kujdesshëm”.