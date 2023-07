Mykonos/ Matt Damon njëzet vjet më vonë, kthehet si “Jason Bourne” në Sea Satin

Matt Damon, i cili ndodhet në Mykonos këto ditë me pushime, shprehu dëshirën për të vizituar restorantin legjendar Sea Satin nën mullinjtë ikonë të erës, ku u filmua skena e fundit e filmit mbërthyes “The Bourne Identity”.









Matt Damon, së bashku me një grup prej 20-25 personash, duke përfshirë “djaloshin e ri” të Hollivudit, Chris Hemsworth, shkuan në Sea Satin në pronësi të biznesmenëve Zanni Francescou dhe Sami Ibrahim dhe shijuan kuzhinën greke me ushqime deti të shkëlqyera (karavidhe dhe gaforre). Prania e tij në restorantin në fjalë, i cili hapi dyert pak ditë më parë, përkoi me 20-vjetorin e daljes në treg të “The Bourne Identity”.

Për rekord, Matt Damon ishte i pari në Mykonos, për xhirimet e filmit, në maj 2001. Xhirimet u zhvilluan në zona të ndryshme të ishullit cikladik nën sekret të plotë, me skenën e fundit të filmit që shpaloset në tavernën idilike Sea Satin. Damon, bashkë-ylli i tij Franca Potente (Run Lola, Run) dhe ekuipazhi qëndruan në ishullin cikladik për disa ditë derisa arritën rezultatin e dëshiruar.

