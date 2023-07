Rama: Clinton ishte frymëzim për ne, gjetëm presidentin më shqiptar në SHBA! Populli ynë më pro-amerikani

Kryeministri Edi Rama tha se Bill Cilnton është presidenti më shqiptar që mund të gjenin shqiptarët ndonjëherë në Amerikë. Në fjalën e tij, Rama tha se Cilnton ka qenë gjithmonë një pikë referimi dhe frymëzimi për shqiptarët. Rama tha se populli shqiptar është populli më amerikan.









“Clinton ishte pikë referimi dhe frymëzimi për ne shqiptarët që na ushqejnë pa pushim shpresën dhe ta bëjmë atë shtëpinë tonë. Ne në Shqipëri nuk mëremi vesh lehtë me njëri tjetrin. E kemi të vështirë të bëhemi bashkë nëse një armik i përbashkët nuk na detyron. Është e sigurt që ne mund të mos biem dakord për këtë që thash, por nuk besoj se ndonjë vend tjetër të botës, ju do gjeni dot një komb më të madh se sa në Shqipëri, dje sot dhe gjithmonë, e them këtë jo vetëm me bindje subjektive, por edhe provë objektive, se Arkanas u kthye dhe me ikjen tënde një shtet i kuq, ndërkohë që Shqipëria jam i lumturuar t’ia them është besnik e frymës së metodës Clinton. Shqipëria është vendi më pro amerikan që mund të gjendet sot, përfshirë edhe krahasuar me Texas. Ju jeni presidenti më shqiptar që mund të gjenim ndonjëherë në Amerikë, vendi juaj në zemrën e kombit tonë është aty ku qëndron miku më i madh i nderit. Tani para se unë të tërhiqem si çiraku që i hap rrugën mjeshtrit, dua t’ia kaloj mikrofonin disa prej këtyre djemve që shihni të ulur nëpër shkallë”, tha Rama.