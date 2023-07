Zyrtare, shans i artë, futbollisti shqiptar transferohet në Serie A

Kevin Haveri ka firmosur me skuadrën e Torinos. Klubi nga Torino ka zyrtarizuar afrimin e fundit, me një postim në rrjetet sociale.









Mbrojtësi shqiptar që ka luajtur për moshat kuqezi kushtoi 300 mijë euro dhe u transferua nga Rimini. Për Haverin kjo është një mundësi e artë, teksa në moshën 21-vjeçare do të ketë mundësi të luajë në Serie A.

Lojtari ka luajtur 25 ndeshje për Rimin në Serie C – Group B për edicionin futbollistik 2022/2023. Me interes të madh pritet të shihen paraqitjet e tij me fanellën “Granata”, në edicionin e ri futbollistik.

al Toro Il difensore del Rimini acquistato a titolo definitivo#SFT pic.twitter.com/k6QvxoV0s1 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 3, 2023