Kapi në flagrancë gruan e tij me një burrë tjetër, e godet me shkop bejsbolli!

Një incident i fundit në Florida ka tronditur komunitetin lokal pasi një bashkëshort është akuzuar për sulmin ndaj një burri tjetër, të cilin e kapi në shtrat me gruan e tij. Historia, e transmetuar nga CBS 2, zbulon një skenë zemërimi dhe dhune që u shpalos në Liqenin Worth.

John Dimmig, një 33-vjeçar banor i Lake Worth, po përballet me akuza për tentativë vrasjeje pasi hyri në një Airbnb dhe zbuloi se gruaja e tij kishte marrëdhënie seksuale me një burrë tjetër. Ngjarja ka ndodhur së fundmi dhe detajet janë zbardhur me njoftimin e policisë.

Pasi thirrën 911, mjekët e ndihmës së shpejtë iu përgjigjën, duke gjetur gjurmë gjaku në të gjithë dhomën e ndenjes. Pas pikave të gjakut ata arritën në dhomën e gjumit të banesës, ku viktima, i plagosur rëndë dhe i gjakosur, ishte shtrirë në shpinë, duke përdorur një peshqir për të ndaluar gjakderdhjen.

