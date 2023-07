Pesë këshilla për seks më të mirë

Mijëvjeçarët mund të kenë më pak marrëdhënie, por kjo nuk do të thotë se ata janë më pak të interesuar për seksin. Në fakt, seksi është një pjesë e rëndësishme e marrëdhënieve të njerëzve pavarësisht nga mosha, orientimi seksual dhe gjinia.









Megjithatë, pavarësisht nëse e konsideroni veten me përvojë seksuale apo nëse po hidhni “hapat e parë” në fushë, ka gjëra që të gjithë duhet t’i dinë sipas seksologëve.

Seksologjia është një lloj psikoterapie (terapie seksuale) që i ndihmon çiftet të zgjidhin një sërë problemesh në jetën e tyre dashurie dhe për rrjedhojë të përmirësojnë marrëdhënien e tyre.

Sipas seksologut Dr. Stephen Snyder, çiftet më të lumtura janë ata që përjetojnë stimulim të njëkohshëm. “Çiftet romantike më të lumtura dhe më të pajtueshme ndiejnë eksitim edhe kur nuk do të rezultojë në marrëdhënie,” shpjegon Dr. Snyder dhe sqaron se “ato janë si paraprake të gjata që mbajnë humorin erotik të ngritur”.

Ndaj, një “recetë” që ia del mbanë janë paraprakisht, si puthjet dhe përkëdheljet, pa u pasuar domosdoshmërisht nga marrëdhëniet seksuale.

Dr. Snyder sqaron se jo të gjitha orgazmat janë të njëjta dhe se çiftet duhet të synojnë të shijojnë seksin pa u fokusuar domosdoshmërisht në arritjen e orgazmës. “Idealisht, orgazma duhet të jetë ëmbëlsirë: një mënyrë e shkëlqyer për t’i dhënë fund një vakti të shkëlqyeshëm, por jo arsyeja e darkës”, shton ai.

Megjithatë, kur bëhet fjalë për orgazmat, seksologia Sari Cooper dëshiron që gratë të dinë se “kënaqësia dhe orgazmat e tyre janë po aq të rëndësishme sa edhe partnerët”.

Sipas një studimi të publikuar në “The Journal of Sex and Martal Therapy”, 37% e femrave arrijnë orgazmën përmes stimulimit të klitorit krahasuar me 18% të femrave që janë të kënaqura me penetrimin vaginal.

Sari Cooper gjithashtu komentoi se seksi nuk është aspak i dhimbshëm dhe në rast se ka dhimbje, si p.sh. në rast të thatësisë vaginale duhet kërkuar ndihma e një specialisti.

Së fundi, seksologu theksoi se për një jetë seksuale të shëndetshme dhe të kënaqshme është jashtëzakonisht e rëndësishme që njerëzit të flasin me partnerin duke shprehur dëshirat e tyre, ndërsa për ta arritur këtë kusht i domosdoshëm është të kuptuarit e dëshirave tona dhe të trupit tonë.