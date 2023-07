Robert De Niro/ Dalja e tij e parë publike pas vdekjes misterioze të nipit të tij 19-vjeçar

Nipi i Robert De Niros, Leandro De Niro Rodriguez, u nda nga jeta para se të mbushte 20 vjeç.

Ylli i Hollivudit në një deklaratë përmes përfaqësuesit të tij citohet të ketë thënë: “Jam thellësisht i pikëlluar për ndarjen nga jeta të nipit tim të dashur, Leos. Ngushëllimet nga të gjithë ju vlerësohen shumë. Ne kërkojmë privatësi për të mbajtur zi për humbjen e tij”.

Menjëherë pasi lajmi u shpërnda në internet, paparacët panë De Niron duke bërë daljen e tij të parë publike që nga humbja e nipit të tij 19-vjeçar, një disk pluhuri i bardhë i gjetur pranë trupit të tij të pajetë, me shtypin që fliste për shkaqet e vdekjes së tij.

