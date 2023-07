Si ndikon sek*i tek sportistët? Ekspertët: Deri në 13 minuta gjithçka është në rregull, por…

Tema “seksi dhe sporti” mbetet gjithnjë shumë e debatuar. Vetëm pak kohë më parë, trajneri i Atletikos së Madridit, Diego Simeone, deklaroi se ai nuk aktivizon lojtarët e tij në formacion nëse e “tundin” vetëm katër herë në muaj në shtrat.









Megjithatë, jo të gjithë mendojnë si argjentinasi. Në fakt, ka edhe nga ata që janë të së njëjtës ide si Miki, trajneri i famshëm i Roki Balboas në filmin hollivudian, i cili në kapitujt e parë të sagës “Rocky”, i ndaloi boksierit seksin, duke i thënë se “gratë dobësojnë këmbët”. Por le të shohim në këtë studim ku shpjegohet se si seksi nuk ka efekte negative në performancën sportive.

NË KREVAT NUK KONSUMOHEN SHUMË ENERGJI Te sportistët dhe trajnerët është e përhapur shumë ideja se të bërit seks para një gare ka ndikim negativ në performancën sportive. Megjithatë, le të shohim se çfarë thotë shkenca për këtë çështje. “Seksi dhe sporti” është një temë që është shqyrtuar edhe nga hulumtime të ndryshme shkencore të fundit, të cilat kanë analizuar nga këndvështrime të ndryshme. Disa prej tyre kanë arritur në përfundimin se marrëdhëniet seksuale para një gare mund të jenë madje të dobishme për të performuar më të mirën në fushën e konkurrencës në sport. Para së gjithash, është mirë të hidhet poshtë një “mit”, pra se marrëdhëniet seksuale u pakësojnë energjinë sportistëve. Në fakt, nëse një marrëdhënie seksuale nuk është shumë intensive, ajo djeg rreth 300 kalori, të cilat rikuperohen lehtësisht.

“Edhe kohëzgjatja e marrëdhënieve seksuale është një aspekt që nuk duhet anashkaluar. Një studim shkencor ka arritur në përfundimin se kohëzgjatja optimale e marrëdhënieve është midis 3 dhe 7 minuta, e dëshirueshme midis 7 dhe 13. Ndërsa marrëdhëniet që zgjasin më shumë se 13 minuta janë kundërproduktive për performancën e një atleti”, shpjegon Dr. Klaudio Paganoti, specialist në gjinekologji dhe seksologji në Njësinë Operative të Obstetrikës dhe Gjinekologjisë të Institutit Klinik të qytetit të Breshias, gjithashtu autor i librit “Bukuria Intime”, një udhëzues i shkurtër për mirëqenien e femrës.

SEKSI DHE SPORTI: ROLI I TESTOSTERONIT Një tjetër frikë që atletët kanë për seksin para garave ka të bëjë me uljen e supozuar të niveleve të testosteronit, i cili mund të konsiderohet si hormoni i agresivitetit. Megjithatë, fillimisht duhet theksuar se jo të gjitha sportet kërkojnë agresivitet dhe se shumë varet edhe nga lloji i sportistit; për shembull, një ulje e testosteronit mund të jetë gjithashtu e dobishme për një futbollist që përpiqet të përmbajë entuziazmin apo euforinë e tij, të cilat mund të jenë arsye që nuk e lejojnë që të jetë shumë i kthjellët në zgjedhjet e tij gjatë lojës. “Megjithatë nuk është e provuar shkencërisht se seksi ul nivelet e testosteronit.

Nga ana tjetër, është vërtetuar se pas 3 javësh asistencë përqendrimi i kësaj substance në gjak rritet, por vetëm pak”, shpjegon doktor Paganoti. Është vënë re gjithashtu se rritja e testosteronit ka efekte të ndryshme te gratë dhe burrat. Në fakt, nëse nivelet e testosteronit janë të larta pak para garës, sportistet, veçanërisht ata që merren me aktivitete të tilla si vrapimi ose kërcimi së larti, kanë më shumë energji në dispozicion. Ndërsa tek atletët teprica e këtij hormoni është e dëmshme. Për sa i përket masturbimit, është treguar se te meshkujt e rinj sportistë ai ndikon pozitivisht në testosteron. Për më tepër, ai relakson pa humbur shumë energji, duke nxitur prodhimin e endorfinave, hormoneve të mirëqenies.

SEKSI DHE SPORTI, VLEN EDHE KONTEKSTI Hulumtimet kanë treguar se kryerja e marrëdhënieve seksuale 10-12 orë para një gare nuk ka ndikim të rëndësishëm në forcën, qëndrueshmërinë dhe përqendrimin e muskujve. Por ka një tjetër hulumtim, i cili ka ekzaminuar vetëm futbollistët dhe ka arritur në përfundimin se marrëdhëniet në 24 orët para ndeshjes reduktojnë forcën e muskujve. Prandaj, sipas të gjitha gjasave, efektet e marrëdhënieve seksuale në performancë varen edhe nga aktiviteti që praktikohet. Për shembull, në sportet ekipore seksi para garës mund të jetë i dobishëm sepse nxit relaksimin, ndërsa në sportet individuale, ku përqendrimi është më i rëndësishëm, mund të ketë efekte negative. Për më tepër, roli i partneres ose partnerit nuk duhet të anashkalohet.

Të kesh një marrëdhënie intime përpara një gare me partnerin tënd të rregullt shpesh është relaksuese, ndërsa të kesh një marrëdhënie intime me një partner të rastësishëm mund të konsumojë më shumë energji, veçanërisht mendore (nga frika se mos zbulohesh, për intensitetin e emocioneve që ndien, etj.). “Në përgjithësi, seksi dhe sporti nuk janë të papajtueshëm. Si tregues i përgjithshëm, mund të thuhet se një marrëdhënie me partnerin e zakonshëm, një mbrëmje para garës, që zgjat rreth 11 minuta dhe që nuk kërkon përpjekje të tepruar fizike, nuk ka efekte negative në performancën sportive”, përfundon doktor Paganoti. Natyrisht, marrëdhëniet intime duhet të pasohen nga pushimi i përshtatshëm.

PANORAMASPORT.AL