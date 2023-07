Bëjeni Putinin të paguajë/ Brenda planit për të rikthyer miliardat e vjedhura të Ukrainës

Kur “burrat e vegjël” të Rusisë pushtuan Krimenë në vitin 2014, ata morën kontrollin e disa prej aseteve më të vlefshme të naftës dhe gazit të Ukrainës.









Kievi po përdor çdo metodë ligjore që ka në dispozicion për të detyruar Moskën të paguajë për infrastrukturën energjetike që shpronësoi në mënyrë të paligjshme, në një rast që avokatët e tij shpresojnë se do të krijojë një precedent që lejon Ukrainën të ndjekë Rusinë për kostot shumë më të mëdha të shkaktuara nga viti i kaluar.

Një gjykatë në Hagë në fillim të këtij viti urdhëroi Rusinë të paguajë më shumë se 5 miliardë dollarë për asetet e industrisë së naftës dhe gazit që ajo sekuestroi nga firma shtetërore e energjisë e Ukrainës, Naftogaz, në 2014.

Moska do të mbrojë veten, tha zëdhënësi presidencial rus Dmitry Peskov muajin e kaluar, por Naftogaz tashmë po vazhdon përpara me përpjekjet për të siguruar që Rusia të mbledhë shumën mbresëlënëse.

“Ne nuk presim që Rusia të paguajë vullnetarisht”, tha për POLITICO Oleksiy Chernyshov, CEO i gjigantit shtetëror të energjisë. “Do të ishte një surprizë e madhe nëse e bëjnë këtë. Do të duhet kohë për ta zbatuar atë dhe për ta fituar para, dhe ne do të synojmë asetet sovrane ruse jashtë vendit”.

Për të rikthyer humbjet, Naftogaz ka paraqitur një mocion në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin e Kolumbisë, duke kërkuar që çmimi prej 5 miliardë dollarësh të konfirmohet dhe të zbatohet nga vendet që strehojnë asetet shtetërore ruse.

Është e para nga ato që ekipi ligjor i kompanisë thotë se do të jetë një varg padish që synojnë sekuestrimin e pronës së Moskës për të zgjidhur faturën.

“Rusia padyshim që mund të refuzojë të paguajë vullnetarisht, por sfida për Rusinë është se ajo ka aktivitet tregtar në të gjithë botën”, tha David Pinsky, një partner në praktikën ndërkombëtare të arbitrazhit dhe procesit gjyqësor të firmës ligjore Covington, i cili po ndihmon me rast.

“Dhe përfitimi i një vendimi arbitrazhi është se ai mund të zbatohet në çdo vend. Ai aktivitet tregtar rrezikon të ndërpritet, ato asete rrezikojnë të sekuestrohen dhe të ekzekutohen”, shtoi ai. “Nëse do të isha Federata Ruse, do të isha mjaft i shqetësuar për këtë”.

Avokatët e Naftogaz po punojnë për të identifikuar juridiksionet ku ata mund të paraqesin peticione përmbarimore dhe me firmat e gjurmimit të aseteve për të kataloguar pronën shtetërore ruse që në fund mund të konfiskohet, sipas Pinsky.

“Ne po fillojmë dhe do të ecim në mënyrë agresive përpara”, tha ai, duke shtuar se rasti shënon “një precedent. Është maja e shtizës për rikuperimin e vlerës në emër të Ukrainës në Krime”.

Nuk është hera e parë që Moska ngatërrohet me gjykatat e arbitrazhit.

Në vitin 2018, 2.6 miliardë dollarë asete energjetike që i përkisnin gjigantit shtetëror rus të naftës dhe gazit Gazprom u sekuestruan në Holandë pasi Ukraina fitoi dëme në një mosmarrëveshje mbi tarifat e tranzitit. Gjashtë nga shtatë filialet e firmës ruse kishin refuzuar të bashkëpunonin me vendimin.

Në mënyrë të ngjashme, Moska ka refuzuar të paguajë 57 miliardë dollarë kompensim për aksionarët e ish-perandorisë së karburanteve fosile Yukos, e cila u shpronësua me forcë dhe u shtetëzua në vitin 2006. Ish-pronarët e saj po ndërmarrin veprime ligjore për konfiskimin e aseteve shtetërore ruse dhe tashmë u është dhënë miratimi për të nxjerrë në ankand markat tregtare të vodkës Stolichnaya dhe Moskovskaya në Belgjikë, Holandë dhe Luksemburg – megjithëse nuk mundën të gjenin një blerës të përshtatshëm vitin e kaluar.

‘E thyen, e blen’

Ndërsa çmimi prej 5 miliardë dollarësh në çështjen për asetet e marra në Krime është i madh, ai ende përbën vetëm një pjesë të dëmit të vlerësuar prej 750 miliardë dollarësh të shkaktuar në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë vitin e kaluar.

Pinsky argumentoi se rasti i Naftogaz krijon “një precedent për investitorët ukrainas që të rikuperojnë dëmet si rezultat i luftës në shkallë të gjerë në katër rajonet që Rusia pretendohej të aneksonte përsëri në vjeshtën e vitit të kaluar”.

Oleg Ustenko, i cili shërben si këshilltar për energjinë i presidentit ukrainas Volodymr Zelenskyy, këmbënguli se Kievi do të vazhdojë në mënyrë agresive përpjekjet për të siguruar drejtësinë restauruese.

“Ne duhet të kompensohemi për të gjithë dëmin që rusët kanë bërë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit. Ata besojnë se mund të shkatërrojnë dhe askush nuk do t’i detyrojë ata të paguajnë për këtë”, tha ai për POLITICO. “Edhe tani kur jemi ende në gjendje lufte duhet ta fillojmë atë proces. Ky rast është hapi i parë”.

Përpjekjet e Ukrainës për të kombinuar ligjin dhe luftën vendosën një precedent në mënyrën e tyre, sipas Elena Chachko, anëtare e Rappaport në Fakultetin Juridik të Harvardit. “Ukrainasit kanë qenë mjaft aktivë dhe mjaft të sofistikuar në mënyrën se si ata përdorin rrugë të ndryshme ligjore për të sulmuar rusët.”

“Ata kanë qenë shumë kreativë në mënyrën se si të përfshihet Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Edhe përpara pushtimit të fundit, ne i kemi parë ata të mbrojnë përgjegjësinë nga Gjykata Ndërkombëtare Penale,” shpjegoi ajo, duke iu referuar dy gjykatave ndërkombëtare. “Dhe rruga e arbitrazhit është ajo që ata kanë qenë shumë të sofistikuara në përdorimin e tyre për të vendosur sanksione ndaj Rusisë në një lloj mënyre indirekte.”

Sa më gjatë të vazhdojë lufta, aq më e madhe do të jetë fatura që Rusia duhet të paguajë, argumentoi Ustenko.

“Në rastin e Gjermanisë naziste, kompensimi është paguar për dekada. Të gjithë qytetarët rusë do të jenë përgjegjës për këtë, edhe nëse nuk mendojnë se janë pjesë e kësaj lufte”, tha ai. “Nuk do të paguajnë vetëm fëmijët e tyre, por do të jenë edhe nipërit e mbesat e tyre”.

Burimi: Politico.eu