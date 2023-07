Diabeti/ Kombinimi ideal që mund të rregullojë në mënyrë efektive sheqerin në gjak

Miliona njerëz në mbarë botën vuajnë nga prediabeti, një gjendje e cila, e kombinuar me faktorë të tjerë shëndetësorë si obeziteti, rrit në mënyrë dramatike rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2.









Sipas të dhënave të disponueshme, një përqindje e madhe e personave me prediabet janë obezë, gjë që nxjerr në pah rolin e “epidemisë moderne”, siç është quajtur obeziteti, në rrezikun e zhvillimit të diabetit. Obeziteti shkakton rezistencën e trupit ndaj insulinës, duke çuar në një përqendrim të shtuar të sheqerit në gjak, shpjegon Dr. Samuel Klein, drejtor i Qendrës për Ushqyerjen Njerëzore në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit të Uashingtonit.

Bazuar në këto të dhëna, rrjedh natyrshëm se një qasje dietike që synon humbjen e peshës do të reduktonte obezitetin duke hequr gjithashtu rrezikun e diabetit. Megjithatë, një studim i ri tregon se efektet në rregullimin e sheqerit janë të shumëfishta kur humbja e peshës përmes dietës kombinohet me ushtrime fizike. Gjetjet e reja të hulumtimit u botuan në Nature Metabolism.

Në studim morën pjesë 16 persona obezë me para-diabet dhe me rezistencë ndaj insulinës të diagnostikuar. Tetë nga vullnetarët hynë në një program për humbje peshe dhe humbën 10% të peshës së tyre trupore. Tetë të tjerët gjithashtu mbajtën dietë dhe humbën 10% të peshës së tyre trupore, por gjithashtu morën pjesë në një program ushtrimesh të mbikqyrur shumicën e ditëve të javës.

“Studimi ynë përfshiu analiza të hollësishme të ndryshimeve metabolike në muskujt dhe yndyrën e trupit para dhe pas një humbje peshe 10% te njerëzit që humbën peshë vetëm me dietë dhe ata që humbën të njëjtën peshë me dietë dhe stërvitje të mbikëqyrur. Rezultatet tregojnë se përfitimet e kombinimit të ushtrimeve me humbje peshe janë të rëndësishme”, raportojnë studiuesit.

Sipas ekspertëve, stërvitja e rregullt më shumë se dyfishoi ndjeshmërinë ndaj insulinës në krahasim me humbjen e thjeshtë të peshës. Ky efekt ka potencialin të vonojë apo edhe të parandalojë zhvillimin e prediabetit në diabetin e tipit 2, duke reduktuar gjithashtu rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

“Rezistenca ndaj insulinës është një shkak kryesor i diabetit të tipit 2, sëmundjes së mëlçisë yndyrore jo-alkoolike dhe niveleve të tepërta të lipideve në gjak. Ne kemi treguar se kombinimi i stërvitjes dhe dietës shkakton një përmirësim të dukshëm në ndjeshmërinë e trupit ndaj insulinës, duke reduktuar kështu rrezikun e zhvillimit të diabetit dhe sëmundjeve metabolike të lidhura me obezitetin në një masë shumë më të madhe sesa vetëm dieta. Si përfundim, përfitimet metabolike të theksuara nga studimi tregojnë arsyet e forta pse stërvitja duhet të përfshihet gjithmonë në menaxhimin e peshës”, përfundoi Dr. Klein.