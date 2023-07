“Duhet të ruajmë burimet njerëzore”/ Kushti i qeverisë për studentët e mjekësisë, Manastirliu tregon se çfarë i pret ‘mjekët e ardhshëm’ pas firmosjes së kontratës

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu ka shpjeguar projektligjin e qeverisë për marrëveshjen me studentët e mjekësisë për të firmosur kontratë 5 vjeçare, për t’u punuar në vend pas studimeve.









Manastirliu tha se kushti i vendosur nga qeveria është që të shtohen burimet njerëzore në vend dhe numri i mjekëve të cilët përfundojnë arsimin, ku shtoi se ministria e Shëndetësisë ka shtuar dhe numrin e kuotave të pranimeve në universitet.

Sakaq shtoi se penalitetet në rast se nuk zbatohet kontrata me qeverinë do t’i parashtrohen studnetëve para se ta firmosin dhe të regjistrohen në universitet.

“Ky projektligj ka ardhur pas një analize të thellë që ne kemi bërë, për të gjithë kapacitetet të burimeve njerëzore në sistemin shëndetësor publik dhe privat.

Fokusi i punës tonë është në tre drejtime: E para është përgatitja e burimeve njerëzore. E dyta është ruajta e burimeve njerëzore të kualifikuara dhe e treta në zhvillimin e burimeve dhe kapaciteteve njerëzore, për të iu garantuar qytetarëve shqiptar një shërbim cilësor.

Objektivi ynë që të kemi një shërbim universal, arrihet duke garantuar që qytetarët të kenë shërbime të aksesueshme aty ku ata jetojnë, dhe të kenë mundësi që ata të kenë mjekët pranë, dhe kjo bëhet e mundur duke përgatitur burimet tona njerëzore.

Ne kemi bërë hapa për numrin e mjekëve që kemi për banorë. Nëse në citin 2012, mesatarja për 1000 banorë ishte 1.2, në vitin 2022, falë politikave tona, ne e kemi rritur në 1.9. Por jemi larg CD, e cila ka 3.6 mjekë për banorë, ndërsa vendet e tjera të rajonit kanë 2.5 deri në 2.7 mjekë për 1000 banorë.

Pra përballemi me shumë sfida.

Ne duhet të rrisim numrin e mjekësve por jemi ende larg nga mesatarja e vendeve të rajonit, pra përballemi me shumë sfida. Ne e dimë mirë sesi sot vendet po liberalizojnë vendet e punës, pasi vendet e zhvilluara po thithin shumë profesionistë. Shqipëria është ndër vendet e para të rajonit për numrin e lartë të largimeve, kemi ndryshimet demografike ne duhet të ruajmë burimet njerëzore në vend. Interesi më i lartë i qytetarëve është ai për shëndetin mjekësor, ndaj dhe ne kemi parë mundësitë sesi të ndërtojmë një ligj që ti japë studentëve disa trajtime që ata të mundësojnë qëndrimin në vend, duke u punësuar.

Të gjithë studentët që do të lidhin marrëveshje me ministrinë e mjekësisë do ti mundësohet punësim, të përfitojnë pas punësimit politikën e strehimit social dhe më pas të drejtën e specializimit. Detyra jonë është të sigurojmë trajtim mjekësor, do të rrisim numrin e kuotave të pranimit, deri në 500 që të kemi më shumë mjek të diplomuar. Studentët pas diplomimit do të kenë mbështetje të shtetit. Marrëveshja është pjesa e dytë që parashikon ky akt, ku do të ketë firmosje të gjithë kushteve”, tha ajo.