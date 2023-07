Ekzekutorët nuk i kursyen as fëmijët, si është gjendja e dy djemve të Gentian Bejtjas! Gazetarja: Rivalët duan eliminimin e tij me çdo kusht, mund t’i ofrohet statusi i të penduarit

Ende s’ka asnjë gjurmë të Gentian Bejtjas, shënjestrës së atentatit ku humbi jetë kunati i tij, Ramazan Sino dhe iu plagosën dy djemtë e mitur.









Dy fëmijët u dërgua në spital pas atentatit pak pas mesnatës së të hënës (4 korrik) në vilën e Gentian Bejtjas në fshatin Larushkë të Krujës.

Gazetarja Klodiana Lala raporton se 10-vjeçari është jashtë rrezikut për jetën dhe ka mundur të flas për grupin hetimor. Ndërsa vëllai i tij 13-vjeçar është në gjendje më të stabilizuar, por mjekët nuk e konsiderojnë ende se e ka kaluar rrezikun.

Ndërkohë babai i tyre, i cili dyshohet se ka qenë në makinë mbrëmjen e atenatit por që ka zbritur pa arritur tek banesa, është “zhdukur” pa gjurmë.

Ai mësohet se nuk është paraqitur për të parë nga afër fëmijët e tij dhe nuk është gjetur nga uniformat blur.

“Kjo ngjarje dëshmoi së pari që kundërshtarët e Gentjan Bejtjas janë të interesuar ta eliminojnë me çdo kusht, pasi nuk kursyen as fëmijët e mitur dhe ekzekutuan një person që nuk kishte asnjë lidhje me ngjarje kriminale në vend”, tha gazetarja Klodiana Lala.

Ajo raporton se sipas hetuesve ky atenat mund të hedhë dritë ngjarje të tjera kriminale të ndodhura në aksin Fushë-Krujë Lezhë dhe mbi ngjarje të tjera të shumta kriminale, ndaj Gentjan Bejtjas mund t’i ofrohet edhe statusi i të penduarit nga drejtësia.

Gentian Bejtja është një personazh me shumë dritëhije i botës së krimit. Ai ka qenë mik i ngushtë me Enver Stafukën i cili rezulton i zhdukur prej 8 vitesh dhe së bashku dyshohet të jenë përfshirë në vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj.

Gjithashtu është personi që kontaktoi i fundit me biznesmenin e vrarë të kromit Iljaz Calit.