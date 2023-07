Francesco Totti: Më mirë të kisha vdekur se të largohesha nga ashtu Roma

Legjenda e Romës, Francesco Totti foli për ndjenjën e dorëheqjes nga klubi i tij i dashur në vitin 2017. Ish-kapitenit të klubit iu kërkua të reflektonte mbi vendimin për t’u tërhequr dhe vështirësinë për t’u ndarë me tifozët e Romës.









Në një intervistë për Sky Sport , Totti kujtoi: “Nuk je kurrë gati për të arritur atë ditë, por ka një fillim dhe një fund. Duke parë imazhe të caktuara, do të doja t’i ktheja cilësitë e mia dhe të kthehesha në fushë, me forcë dhe vullnet”.

Totti flet për njerëzit që ka bërë të lumtur dhe për imazhet e tifozëve që ka pasur gjithmonë në sy.

“Gjithçka që kam bërë për Romën dhe tifozët do të mbetet përgjithmonë. Të shohësh disa imazhe, fytyra njerëzish, fëmijësh, të rriturish me të cilët ke jetuar për 20 vjet, është sikur i ke parë të rriten. Për mua fansat ishin gjëja më e rëndësishme në karrierën time, ata më shtynë, më ndihmuan, më mbështetën, më bënë të ndihem ndryshe nga të tjerët. Për fat i kam pasur pranë deri në fund”, thotë ish-kapiteni.

Kur bëhet fjalë për përvojën në klub, në kohën e presidentit Pallotta, ndaj tonet e Tottit bëhen edhe më të ashpra: “Nuk ishte e lehtë të largohesha nga Roma, por kisha muaj që mendoja për këtë. Nuk kisha asnjë besueshmëri për drejtuesit, nuk isha pjesë e projektit. Thjesht më konsideronin si maskotë, edhe pse isha Totti. Ndoshta nuk isha gati, ose ndoshta nuk më lanë të ulem në qendër të tryezës. Por kur kishte një problem, unë isha gati të ndërhyja. Më mirë do të vdisja sesa t’i thoja lamtumirë skuadrës sime të zemrës. Nuk e kisha menduar kurrë se do të mund të largohesha nga Roma me iniciativën time, ishte familja ime e parë”.

Një fjalim, që padyshim ka të bëjë edhe me mikun e tij Del Piero: “Problemi me futbollin është se në klube duhet të ketë ish-lojtarë, që e kuptojnë futbollin, dhe jo, me gjithë respektin e duhur, avokatë dhe llogaritarë që mendojnë se dinë të qëndrojnë në një klub. Një flamur, një lojtar, një djalë si Alex, që i dha Juventusit 20 vite karrierë, mendoj se është e drejtë të jetë pjesë e klubit bardhezi. Jo vetëm për të, por për klubin, për njerëzit, për atë që ka bërë, për futbollin, aftësinë që ka. Kush më mirë se ai di si të lëvizë në dhomat e zhveshjes, si të zgjedhë lojtarët për ekipin aktual?”.