“Konsiderohemi vend i rëndësishëm i prodhimit të kanabisit”- Beci në Panorama TV: Ja si kanë hyrë trafikantët në tregun e drogërave të forta

Ish-prokurori i Krimeve të Rënda, Eugen Beci, është shprehur se në raportin e vitit 2022, Shqipëria konsiderohej një vend i rëndësishëm i prodhimit të kanabisit.









Komentet Beci i bëri teksa ishte i ftuar në emisionin “Log” në Panorama TV, ku tha se trafikantët shqiptarë, me paratë e siguruara nga kultivimi dhe tregtimi i kanabisit, kanë hyrë në tregun e drogërave të forta.

Nga ana tjetër, eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuço, është shprehur se deputetët që kërkonin legalizimin e kanabisit në vitin 2015, jepnin sinjale te trafikantët që të vijonin me kultivimin, gjë që sipas tij solli masivizimin e mbjelljes së kësaj droge.

Pjesë nga biseda në studio:

Karamuço: Në 2013-2014 ne patëm një debat për legalizimin e kanabisit. Ka pasur deputetë që flisnin në mënyrë të vazhdueshme. Por këto janë sinjale për krimin e organizuar që thoshin hajde se do na lejojnë këta. Në atë kohë ka pasur shumë interceptime me Cosa Nostrand he Ndraghetan. Me qindra tonelata kanë kaluar adriatikun të pritura nga santa corona unita në bashkëpunim me Cosa Nostran dhe Ndraghetan.

Beci: Do ndalojmë në vitin 2015 ku Shqipëria duket se merr një rol të rëndësishëm për trafikun e drogërave të forta drejt Europës Perëndimore. Në raportin e 2022-shit, Shqipëria konsiderohet një vend i rëndësishëm i prodhimit të Kanabisit dhe kjo ka bërë që të hyjnë edhe në tregun e drogërave të forta. Pra trafikantët me paratë e kanabisit janë future në tregun e Kokainës. Raporti i jep një vëmendje të veçantë dhe vazhdon të thotë se Shqipëria ka një lidhje të fortë me Bolivinë për trafikun e drogërave të forta.

Ajo që duhet të na shqetësojë është se Shqipëria ka rol të rëndësishëm në trafik, kultivim dhe shitje. Unë kam bërë 7 operacione të përbashkëta me Europolin dhe Euroxhastin.

Lala: Në raport nuk ka asgjë të re. Ne e dimë se krimi nuk ka për të marrë fund asnjë herë. Por a ka mundësi që autoritetet ta luftojnë që ne të moj jemi në listën e zezë.

Beci: Është paradoks shumë i madh që të vitet polici, apo një funksionar dhe të mos e hetojë prokurori i posaçëm.