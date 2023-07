Muaj përvëlues, priten temperatura të larta deri në 34 gradë. Ja çfarë parashikojnë meteorologët për ditën e nesërme në vendin tonë

Moti për ditën e nesërme, më 6 korrik pritet të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, ku në mesditë do të ketë vranësira mesatare të cilat do të pasohen me reshje të pakta shiu në formë të izoluar në male, kryesisht në pjesën lindore, sipas parashikimeve nga SHMU.









Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare1-8m/s, ndërsa në bregdet dhe lugina era fiton shpejtësi 13m/s. Valëzim në dete do të jetë i forcës 1-2ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 17 deri 30°C

në zonat e ulëta 19 deri 34°C

në zonat bregdetare 22 deri 32°C