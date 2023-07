Sekreti për të shpëtuar lidhjen tuaj: 5 këshilla nga një këshilltar marrëdhëniesh

Kur Susanna Abse filloi karrierwn pwr këshillimin e çifteve, kishte rregulla shumë specifike që duheshin ndjekur dhe pyetje që thuajse ishin të ndaluara të bëheshin. “Tani, shumica e terapistëve ndërveprojnë dhe bëjnë pyetje të drejtpërdrejta me çiftet me të cilët punojnë”, thotë ajo në një deklaratë për The Guardian. “Personalisht, nuk mund të flas me një person që më ka kërkuar ndihmë pa mësuar për mjedisin, marrëdhëniet dhe jetën e tij”.









Në vitet 1990, teoritë ishin shumë të njohura në lidhje me sjelljet specifike të çifteve që e çuan marrëdhënien e tyre në katastrofë. “Nuk jemi të gjithë njësoj. Shumë çifte do të grinden apo do të krijojnë mekanizma që punojnë rreth marrëdhënies së tyre apo jo? Aq sa shumë mendojnë disa teori të përbashkëta për të gjitha çiftet, puna ime është të gjurmoj problemin në rrënjët e tij”.

Susanna Abse nuk respekton rregullat dhe më poshtë prezanton pesë të vërtetat për një lidhje të lumtur, siç i ka kuptuar pas 30 vitesh punë me çifte.

Mosmarrëveshjet nuk janë domosdoshmërisht negative

“Nëse një çift nuk debaton dhe grindet, zakonisht, interesi ikën. Për më tepër, nëse zemërimi ndaj partnerit tuaj rritet, ai derdhet te të tjerët – fqinjët, miqtë dhe (shumë më keq) fëmijët tuaj. Çifti shfaqet i qetë dhe shumë i dashur, por rritin një fëmijë agresiv ndaj të tjerëve, pa jetë shoqërore apo me probleme në sjellje. Fëmijëve “u dalin” të gjitha vështirësitë që nuk shprehen kurrë mes çiftit”.

Bëni seks (ose jo, por vini re kur e keni ndaluar)

“Ka shumë çifte që nuk bëjnë seks. Ky është një realitet. Por nëse jeni 25, 30, 40 apo edhe 50 vjeç dhe seksi është inekzistent, fundi i lidhjes mund të jetë i pashmangshëm. Nëse jeta juaj seksuale ka rënë në një moçal, mos supozoni se ajo do të “gjallërohet” vetë, ose mos prisni përpjekje vetëm nga personi tjetër. Zbuloni problemin dhe kërkoni ndihmë herët”.

Kërcënimet për divorc nuk janë më të mirat

“Unë mendoj se kjo është e lehtë për t’u kuptuar. Kërcënime të tilla minojnë ndjenjën e sigurisë që ka marrëdhënia, si dhe mënyrën se si i zgjidhni mosmarrëveshjet tuaja. Nëse i thirrni ato, tregoni mungesë respekti për zgjedhjen tuaj dhe vështirë se do të jeni në gjendje të gjeni një zgjidhje për problemin tuaj – nëse kjo është ajo që dëshironi”.

Lërini mënjanë “etiketat”

“Të etiketosh dikë si dembel, të tepruar apo ndonjë gjë tjetër nuk është shumë e dobishme. Flisni me partnerin tuaj me qetësi dhe përpiquni të përdorni më shumë shprehjen “Ndjehem” në vend të “Ti je kështu apo ashtu”. Do të arrini më shumë në marrëdhënien tuaj”.

Tregoni durim dhe guxim

“Shumë herë çiftet vijnë te këshilltari i marrëdhënieve dhe mendojnë se gjithçka ka marrë fund në jetën e tyre së bashku. Si kjo ishte goditja përfundimtare për martesën e tyre. Sado i frikshëm të jetë, ky hap është një gjë pozitive. Do të thotë që ju ende dëshironi të luftoni për marrëdhënien tuaj – dhe do ta bëni, pavarësisht nga rezultati i trajtimit”.

Këshilla e saj më e rëndësishme? Fëmijët do të ndryshojnë ekuilibrin dhe marrëdhënien tuaj në një mënyrë që nuk mund ta parashikoni dhe as ta parashikoni.