Si të lani peshqirët mikrofibër

Përpara se t’i hidhni në lavatriçe, rekomandohet t’i tundni për të hequr çdo pluhurin.









Lani veçmas leckat tuaja mikrofibër në vend që t’i përzieni me peshqira ose pëlhura të tjera. Megjithëse mund të duket më e lehtë të bësh një ngarkesë peshqirësh së bashku me leckat tuaja mikrofibër për të kursyer kohë ose thjesht për të pasur një ngarkesë më pak për t’u kujdesur, do të dëshironi ta rishikoni. Ka një arsye për t’i larë ato vetë. Peshqirët mikrofibër mbledhin lehtësisht pluhur dhe qime nga pëlhura të tjera dhe do të jenë të vështira për t’u hequr.

Ka dy mënyra për të larë peshqirët mikrofibër, me dorë ose në lavatriçe. Por nuk duhet ta teproni me detergjentin. Mos përdorni shumë detergjent kur lani, zakonisht një deri në dy lugë çaji duhet të jenë të mjaftueshme. Nëse vini re një aromë të fortë ose të pakëndshme nga peshqirët mikrofibër, përdorni uthullën, e cila ndihmon për të hequr qafe çdo erë.

Makinë larëse

Nëse vendosni të përdorni makinën larëse, përdorni ciklin e butë dhe lani në ujë të ftohtë ose të ngrohtë. Përdorni një detergjent të formuluar posaçërisht për pëlhurën mikrofibër, por nëse nuk keni të tillë, atëherë zgjidhni një detergjent të butë, të pastër, pa aroma dhe kimikate të ashpra.

Larje me dorë

Shkundni më parë çdo pluhur të tepërt dhe më pas futni peshqirët në një legen ose lavaman me ujë të ftohtë. Shtoni pak detergjent. Me duar pastroni peshqirët për të liruar papastërtitë dhe mbeturinat dhe më pas lërini peshqirët të zhyten për 15 minuta. Më pas, fërkojini sërish dhe shpëlajini me ujë të ftohtë. Shtrydhini dhe varini peshqirët që të thahen.

Produkte për të shmangur

Ekziston një tendencë për të supozuar se sa më shumë produkte pastrimi që përdoren, aq më i pastër do të jetë një artikull, por ky koncept mund të rezultojë mbrapsht. Disa produkte mund të minimizojnë efektivitetin e pastrimit me këto lecka. Zbutësit e rrobave mund të veshin mikrofibrën duke bërë që ata të mos mbledhin siç duhet pluhurin dhe papastërtitë kur pastrohen. Dhe kimikatet e forta mund të dëmtojnë materialin e mikrofibrës. Zbardhuesi mund të shkatërrojë fibrat dhe zbutësit do të bllokojnë hapësirën midis fibrave.

Përgatiti: Eva Ikonomi