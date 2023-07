“Do të lind një konflikt”/ Horoskopi për ditën e sotme, 5 korrik 2023

Dashi

Besnikëria ndaj punës suaj është një pjesë kyçe e suksesit tuaj – veçanërisht sot. Demonstrojeni këtë besnikëri duke shkuar një hap përtej asaj që pritet prej jush. Nëse nuk ndjeni dëshirën për t’iu përkushtuar kësaj shkalle në punën tuaj aktuale, atëherë gjeni një të re.









Demi

Nëse në botën tuaj lind një konflikt, duhet të keni parasysh se nuk ka asnjë tjetër për të fajësuar përveç jush. Mbajtja e synimeve tuaja të vendosura në një qëllim është e dobishme. Sigurohuni që të vazhdoni të jeni një lojtar i ekipit.

Binjaket

Niveli juaj i produktivitetit në punë është jashtëzakonisht i lartë sot, ndaj përfitoni nga kjo kohë. Sa më shumë të arrini, aq më shumë do të frymëzoheni për të arritur qëllime shtesë. Ky cikël pozitiv në rritje do të çojë në sukses të madh në fund të ditës.

Gaforrja

Puna juaj duket si punë e mundimshme sot – edhe më shumë se zakonisht. Do të ndiheni të pakëndshëm të lidhur me zinxhirë në një situatë që thjesht nuk ju bën rezonancë. Mos jini shumë të nxituar dhe papritmas vendosni të hiqni dorë. Kjo është vetëm një fazë kalimtare.

Luani

Mos u bëni shumë kritik ndaj punës së dikujt tjetër sot. Ndjenjat e këtij personi janë më të forta nga sa mund të kuptoni fillimisht. Një kritikë shumë e ashpër mund të sjellë lot në sytë e këtij personi.

Virgjeresha

Bëjuni të tjerëve ashtu siç do të dëshironit që ata t’ju bëjnë juve edhe në punën tuaj – veçanërisht sot. Kini kujdes që të drejtoni qëndrimin tuaj negativ ndaj të tjerëve. Do të komunikoni diçka për të cilën do të pendoheni nëse nuk jeni të kujdesshëm me fjalët tuaja sot.

Peshorja

Kjo është një pikë kulmore e javës suaj sot në lidhje me karrierën tuaj. Marrëdhëniet me të tjerët po shkojnë mirë dhe mund të krijoni një lidhje të rëndësishme me shefin tuaj sot, e cila do t’ju hapë derën e mundësive të avancimit në të ardhmen.

Akrepi

Ka një anë jashtëzakonisht të ndjeshme të personalitetit tuaj që është e butë dhe jashtëzakonisht e pambrojtur. Të tjerët mund të mos jenë aq të vetëdijshëm se sa i ndjeshëm jeni ju. Ata me shpirtra të fortë dhe të zhurmshëm ka të ngjarë të jenë gërryes, prandaj mbrojini emocionet tuaja.

Shigjetari

Mund të jeni në një pozicion të vështirë, si një pjesë kritike e një vendimi në pritje. Reagimi juaj i parë mund të jetë të ngrini duart lart dhe t’ia lini vendimin dikujt tjetër. Bërja e një zgjedhjeje është shumë e vështirë, kështu që ju e kuptoni se nuk dëshironi ta bëni fare.

Bricjapi

Vetëvlerësimi juaj duhet të jetë i fortë këto ditë, duke ju ndihmuar të krijoni më shumë besim në veten tuaj. Sidoqoftë, mund të ketë një defekt në veprim sot, pasi dikush me një perspektivë ekstreme për gjërat papritmas futet në lojë. Emocionet tuaja mund të luhaten papritur nga një skaj i spektrit në tjetrin.

Ujori

Një rreze dielli ka të ngjarë të shkëlqejë mbi ju. Gjërat mund të kenë qenë të turbullta kohët e fundit, duke e bërë më të vështirë për ju që të mbani një prirje pozitive. Lajmet e sotme do të jenë emocionuese dhe me shumë mundësi do t’ju kujtohen të gjitha kohët e mira që ju rezervojnë.

Peshqit

Hezitimi i kohëve të fundit nga ana juaj mund t’ju ketë vënë papritur në një pengesë. Mund të duket sikur keni arritur në bllokim dhe zgjedhjet tuaja janë të kufizuara. Ju nuk mund të merrni më një kontroll të fortë për gjërat. Në vend që të përpiqeni të bëni një lëvizje tani, mund t’ju duhet të prisni derisa paqartësia të largohet.