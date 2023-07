Davide Fratezi është afrimi më i ri i Interit, teksa tashmë pritet vetëm zyrtarizimi nga ana e klubit zikaltër.









Mesfushori italian kaloi nga Sasouolo te nënkampionët e Europës për shumën e 25 milionë eurove, plus kartonin e Samuele Mulatierit.

Siç raportojnë mediat italiane, Fratezi do të përfitojë te Interi 2.8 milionë euro në sezon, teksa do të mbajë veshur fanellën me numrin 16.

