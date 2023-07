Afera e inceneratorit të Elbasanit/ Ish-ministri Lefter Koka del në GJKKO, ia kalon “topin” Këshillit të Ministrave: Ishte jashtë vendit kur u bënë negociatat me kompaninë

Ish-Ministri i Mjedisit, Lefter Koka ka dalë para GJKKO-së paraditen e sotme.









Seanca ndaj tij ka nisur rreth orës 09:00. Kjo është hera e parë që ish-ministri paraqitet në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Avokati i tij, në pjesën e parë të mbrojtjes, është përqëndruar tek akuza e shpërdorimit të detyrës, duke ia kaluar përgjegjësinë Këshillit të Ministrave.

Ai pretendoi se në lidhje me inceneratorin e Elbasanit, i është kërkuar mendim katër ministrive, Financave, Ekonomisë dhe Energjitikës, Mjedisit dhe Dtejtësisë.

“Gjatë kohës që janë bërë negociata me kompanitë e inceneratorit klienti im ka qenë jashtë vendit. Sa i përket procedurës së bërë me negocim pa shpallje, është bërë në kuadër të emergjencës mjedisore të shpallur nga Bashkia e Elbasanit”, tha përfaqësuesi ligjor i ish-ministrit.

Pala mbrojtëse e Lefter Kokës u shpreh se “Është e qartë si kristali se ish ministri nuk ka bërë shkelje”.

“Në komisionet e ngritura, nuk ishte e përfshirë vetëm Ministria e Mjedisit, por kishte përfaqësues edhe nga ministritë e tjera.

Në lidhje me këtë procedim janë pyetur 87 persona, janë vënë 33 numra në përgjim, janë sekuestruar dy pajisje pc brenda kantinës së verës, nga të cilat nuk ka dalë asnjë provë direkte që e implikon z. Koka me akuzat”, tha avokati

SPAK ka kërkuar 10 vite burg për Lefter Kokën, që me aplikim të gjykimit të shkurtuar nëse shpallet fajtor, do të dënohet me 6.8 vite burg.

Në seancë gjyqësore, pas kafazit prej xhami ndodhet edhe ish-deputeti i PS-së Alqi Bllako.