Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

RAPORTI\ DEMI ME I LARTE ME 107 MLN LEKE LIDHET ME SEKTORIN E TATIME-DOGANAVE

BIRN: KLSH GJETI 138 MILIARDE LEKE DEM EKONOMIK NDAJ SHTETIT NE 2022

Keqmenaxhim i fondeve publike dhe shkelje ligjore, zbardhet gropa e zeze në buxhetin e shtetit. Opozita: Korrupsioni, qëllimi madhor i Rilindjes së Ramës

Duka: Pse s’e konfiskuat, por e prishët?

Ligji për ndërtimet, opozita në parlament: Përse “Prestige Resort” u trajtua me 2 standarde?!

Projektligj i ri për konfiskimin e pronave me VKM, përplasje në komision me qeverinë

Kryeministri i Kosovës: Anulimi i mbledhjes, i paarsyeshëm

Rama shkon në Prishtinë, Albin Kurti: Meqë vjen, le të mbledhim dy qeveritë

Rama: Mjekët ikin që ditën e parë

Qeveria: Studentët e mjekësisë duhet të punojnë 5 vjet në Shqipëri që të marrin diplomën

