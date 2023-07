Pse një burrë ndalon të na dërgojë mesazhe – dhe çfarë justifikimi nuk duhet të besojmë

Ke takuar dikë dhe duket se po shkon mirë mes jush. Ju keni qenë në disa takime dhe keni dërguar mesazhe për disa javë. Derisa ai të fillojë të pakësojë mesazhet dhe gradualisht të ndalojë fare pa ndonjë arsye të dukshme, duke ju lënë të pyesni veten se çfarë shkoi keq. Eksperti i marrëdhënieve Hunt Ethridge shpjegon pse mund të jetë kështu.









U lodh nga mesazhet. Në këtë rast sigurisht që nuk mund ta dish nëse nuk të thotë qartë. Por nëse jeni vërtet të interesuar për marrëdhënien, nuk keni asgjë për të humbur duke i bërë një telefonatë dhe duke eksploruar qëllimet e tij përmes komunikimit – më të qartë – oral.

Marrëdhënia juaj nuk është aq serioze sa mendoni (dëshironi). Fakti që, le të themi, e keni takuar në një festë ose në një lokal dhe ka pasur ndonjë tërheqje, nuk do të thotë domosdoshmërisht se lidhja juaj do të vazhdojë. Vetëm nëse të dyja palët kërkojnë takime, do të ketë përparim. Përndryshe, dërgimi i mesazheve nuk përfshin as ndonjë investim të madh emocional – ai mund t’u dërgojë mesazhe pesë të tjerëve ose të jetë i martuar me fëmijë.

Ai po flirton/ka një marrëdhënie edhe me të tjerët. Një flirtim me tekst nuk është mjaft serioz që dikush të hyjë në procesin e t’ju japë shpjegime të tilla si: “Duhet të ndalojmë së komunikuari sepse kam filluar të takohem me një grua tjetër, që më pëlqen më shumë”. Thjesht nuk jep shenja jete. Nuk është më e mira, por ndodh.

Ti bëre/tha diçka që e mërziti. Përmes mesazheve është më e lehtë të bësh keqkuptime, sidomos nëse njëri nuk e njeh mirë tjetrin, ndaj një “shaka” e jotja, për shembull, mund të jetë ofenduese për të. Pra, nëse mendoni se diçka në sjelljen tuaj e mërzit atë, mund të mos jetë ideja juaj. Nga ana tjetër, nëse ai nuk ndan sensin tuaj të humorit, kjo marrëdhënie mund të mos ketë asnjë perspektivë gjithsesi.

Cilin justifikim të tij nuk duhet ta besoni

Nëse e pyet pse nuk i përgjigjet mesazheve të tua dhe ai pretendon se nuk ka kohë, nuk është e vërtetë. Një mashkull që është vërtet i interesuar për ju, siç thekson eksperti, do të gjejë një mënyrë për t’ju kontaktuar edhe me një SMS të shkurtër. Pra, nëse, për shembull, nuk keni dëgjuar për të për më shumë se një javë, ai thjesht ka prioritete të tjera në jetën e tij.