Publikohen fotot e shtëpisë së rebelit Prigozhin/ Luks i shfrenuar, armë të rënda, paruke dhe maskime

Me syze qesharake. Me parukën anash në kokë. Fotot e maskimeve të Yevgeny Prigozhin janë aq të pamundura, sa të sugjerojnë një lëvizje të menduar mirë, jo vetëm për të diskredituar më tej themeluesin e Brigadës Wagner. Por për ta bërë atë qesharak, kjo është gjithmonë më e keqja. Përndryshe, nuk ka surpriza.









Një ditë më parë, gazeta më e afërt me Kremlinin, “Izvestia”, publikoi foto dhe video të bëra në shtëpinë e Shën Petersburgut të njeriut që prej 13 ditësh, tashmë është kthyer në personazh, i dënuar në harresë për shkak të kryengritjes ushtarake që ai drejtoi.

Për një herë, u bë një përjashtim. Ndoshta sepse materiali ikonografik i vënë në dispozicion të mediave, sigurisht që nuk e bën atë të duket mirë në sytë e rusëve, njerëzve që ai pretendonte se donte t’i çlironte nga elitat dhe privilegjet.

Objektet e gjetura në shtëpinë e tij luksoze, i kthejnë të gjitha vrazhdësitë dhe kontradiktat e personazhit. Ka shumë armë, duke përfshirë mitralozë shumë të shtrenjtë jashtë serisë, si ai i përdorur nga Al Pacino në filmin-ikonë hollivudian, “Scarface”, në skenën e fundit të filmit me të njëjtin emër.

Ka kuti plot me para, ka një çekiç gjigant me pllakën “Për negociata”, që përmbledh disi botëkuptimin e Prigozhinit dhe kujton përdorimin e atij mjeti në kokat e dezertorëve të Wagnerit.

Ekziston edhe një aligator i mbushur përgjatë një korridori që të çon në një dhomë private lutjesh plot me ikona të çmuara, të marra nga kush e di se ku.

Seti i fotove të shtëpisë luksoze, dhomës së ndenjes me perde të gjata të errëta, kolltukët prej lëkure, tavolina e bilardos dhe atmosfera faux-antike, si dhe salla e hyrjes me shkallë të gjerë dhe dysheme me pllaka bardh e zi, largojnë imazhin e Prigozhinit si një njeri i popullit, ai për të cilin kujdesej aq shumë dhe që e kishte ndërtuar gjatë këtyre muajve të luftës, duke u paraqitur si një ushtar i thjeshtë në front.

Megjithatë, kjo e kthen atë në një të ri, i cili ka akses në privilegje të paimagjinueshme për popullin e tij. Një person që e njihte mirë dhe që dëshiron të mbetet anonim, e përkufizon këtë foto-sesion si një fjali në imazhin e Prigozhinit.

“Duket si shtëpia e një bosi mafioz të viteve 1990, ajo që ai ka qenë gjithmonë dhe ka vazhduar të jetë”. Pyetjet e vërteta janë të tjerat. Dhe ato kanë të bëjnë me të ardhmen e tij.

Presidenti i Bjellorusisë, Lukashenko ka zbuluar se Prigozhin nuk është në Minsk, por në Rusi, i lirë të bredhë sipas dëshirës.

Ai shtoi se ushtarët e Wagner-it, janë duke u stërvitur në kampe speciale, por nuk zbuloi vendndodhjen e tyre, duke ngritur dyshime se edhe ata mund të jenë në Rusi.

Imazhi ka rëndësinë e tij dhe ai i ish-kasapit të Putinit, tani është shkatërruar. Por çdo ditë që kalon, bëhet më e dukshme vështirësia e çmontimit të një milicie private që numëronte afro pesëdhjetë mijë ushtarë të stërvitur dhe të pajisur mirë dhe ajo e mbylljes brenda natës së një kompanie që garantonte të gjitha furnizimet ushtarake për ushtrinë e rregullt.

Dhe atëherë, ndoshta ekziston edhe problemi i menaxhimit të një njeriu tani të izoluar dhe të braktisur nga të gjithë. Por që vazhdon të mbajë shumë sekrete.

Shikoni fotot