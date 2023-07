Shkoi në dasmën e Megi Topallit! Kush e “zemëroi” Luiz Ejllin dhe Kiara Titon, e fshijnë nga lista e miqve

Ka qenë një foto në dasmën e vajzës së Jozefina Topallit, që Mario Deda ka ndarë me miqtë e tij në rrjetet sociale, e cila me sa duket ka zemëruar së tepërmi Luiz Ejllin. Emri i Marios u rishfaq në fakt kohëve të fundit për hir të marrëdhënies së ngushtë mes dy djemve shkodranë, përgjatë kohës kur Luizi ishte banor i “Big Brother”.









Por, si duket, Luizi nuk e ka pritur mirë faktin që një nga miqtë e tij më të ngushtë të ishte i pranishëm në dasmën e ish-së fejuarës së tij. Zemërimi i Luizit ka shkuar aq larg sa jo vetëm vetë që e ka fshirë Marion nga shoqëria në rrjetet sociale, por mësohet se edhe Kiara ka bërë të njëjtin veprim.

Për shumë kohë u fol se Mario Deda ishte një nga shokët më të ngushtë të Luiz Ejllit. Të paktën kështu deklaroi fituesi i “Big Brother Vip”, teksa ishte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, është “zhdukur” nga lista e miqve të Luizit dhe Kiarës.

Nuk dihet nëse shkak është bërë ngjarja e fundit ku Mario ka marrë pjesë, dasma e vajzës së politikanes Jozefina Topalli, Margerita. Ajo ka kurorëzuar dashurinë në martesë me partnerin e saj, me të cilin ka dhe dy fëmijë dhe mes të ftuarve ka qenë dhe Mario Deda.

Ky i fundit ka ndarë një foto me nusen në llogarinë e tij në “Instagram”. Por fansat dhe ndjekësit e zjarrtë të çiftit Luiz dhe Kiara kanë ndjekur reagimet që do të pasonin, duke arritur të kapin “lajmin” e radhës. Sipas tyre, Mario është zhdukur nga lista e personave që Luizi dhe Kiara ndjekin në “Instagram”, por nuk dihet nëse shkak është bërë dasma apo pas përfundimit të “Big Brother Vip” shokët janë larguar nga njëri-tjetri. Megi dhe Luizi kanë pasur një lidhje 10-vjeçare shumë vite më parë, siç ka deklaruar vetë ky i fundit publikisht.

CEREMONIA

Vajza e Jozefina Topallit, Megi, dhe bashkëshorti i saj, Angji, kurorëzuan në martesë dashurinë e tyre disavjeçare. Megi dhe babai i dy fëmijëve të saj janë martuar fundjavën që lamë pas në një ceremoni. Ishte vetë vajza e Jozefina Topallit që ndau lajmin emocionues me ndjekësit në rrjetet sociale ku shprehet se kjo ishte një ditë e shenjtë për të.

Ajo shkruan se “së bashku me Angjin dhe dy fëmijët tanë të shtrenjtë, festojmë dashurinë dhe përkushtimin që na bashkon si familje”.

“Sot, kemi një ditë të mrekullueshme, një ditë plot me dashuri, lumturi dhe emocione të pafundme. Në këtë ditë të shenjtë për ne, së bashku me Angjin dhe dy fëmijët tanë të shtrenjtë, festojmë dashurinë dhe përkushtimin që na bashkon si familje. Familja është një dhuratë e madhe, ajo është thelbi i gjithçkaje, është burimi i lumturisë dhe një forcë e jashtëzakonshme në jetën tonë. Ne jemi të lumtur që mund t’i ndajmë disa foto nga ky moment i veçantë me ju të gjithë. Falënderojmë familjet tona, miqtë dhe të gjithë ata që kanë ndarë këtë ditë të veçantë me ne. Ju jeni pjesë e kujtimeve tona të bukura dhe ndihemi mirënjohës për përkrahjen dhe dashurinë që na jepni”, shkroi Megi Topalli, krahas imazheve.

Edhe ish-kryeparlamentarja Jozefina Topalli ka ndarë video nga ceremonia e martesës së vajzës së saj, ku shihet Megi dhe bashkëshorti i saj teksa dalin nga Kisha. Ndërkohë që e pranishme në këtë ceremoni ka qenë padyshim dhe modelja dhe moderatorja Cindy Marina, e cila është dhe partnerja e Genar Topallit.

Në këtë ceremoni ajo ka marrë pjesë së bashku me familjen e saj, çka tregon se marrëdhënia me Genarin tashmë është edhe familjare.