Tenistja ruse nuk mund të kthehet në vendin e saj për shkak të marrëdhënies së saj homoseksuale dhe ‘jo’ luftës

Daria Kasatkina është sot më e mira që Rusia duhet të tregojë në tenisin e femrave.

Tenistja 26-vjeçare në vitin 2022 arriti në vendin e 8-të në renditjen botërore dhe sot është në vendin e 10-të dhe vazhdon në Wimbledon. Ajo shoqërohet gjithmonë nga Natalia Zambiako, kampione e patinazhit artistik, me të cilën është çift gjatë viteve të fundit.

Daria Kasatkina says she can’t go home to Russia bc she is gay & against the war:

“Now it’s dangerous for me to return home, given the existing regime. As someone with an unconventional orientation who condemns the war, there is simply no going back. I don’t regret it even 1%” pic.twitter.com/IAozbHTqHh

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2023