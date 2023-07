Vendimi për dërgimin e municioneve shkatërruese për në Ukrainë tashmë ndodhet në tryezën e Bidenit

Një vendim nëse do të dërgohen municione shkatërruese në Ukrainë është në tryezën e Presidentit Joe Biden dhe mund të finalizohet këtë javë, sipas dy zyrtarëve amerikanë të cituar nga Politico.eu.









Biden pritet të miratojë dërgimin e armëve, tha një nga zyrtarët. Forcat ukrainase po përpiqen të thyejnë linjat e frontit të Rusisë gjatë kundërofensive të tyre dhe zyrtarët besojnë se sigurimi i municioneve do t’i japë Kievit një avantazh, pasi furnizimet e tij me armë konvencionale po pakësohen. Zyrtarët, si dhe një ndihmës i Kongresit me njohuri për diskutimet, folën në kushte anonimiteti për të diskutuar një vendim që nuk është ende përfundimtar.

Pikëpamjet e administratës Biden për ofrimin e municioneve shkatërruese për Ukrainën kanë ndryshuar gjatë vitit të kaluar. Në dhjetor, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby, tha se Shtetet e Bashkuara kishin “shqetësime” për dërgimin e armëve të diskutueshme, të cilat janë të ndaluara nga më shumë se 100 vende, sepse municionet e pashpërthyera mund të përfundojnë duke vrarë civilë.

Por administrata kohët e fundit është prirur drejt dërgimit të municioneve pasi Kievi shpenzon një numër të madh të rezervave të tij të armëve konvencionale. Një zyrtar i lartë i Pentagonit u tha kohët e fundit ligjvënësve se analistët ushtarakë kishin arritur në përfundimin se municionet do të ishin të dobishme në fushën e betejës, veçanërisht kundër pozicioneve ruse, por ato ende nuk ishin siguruar për shkak të kufizimeve të Kongresit dhe “shqetësimeve për unitetin aleat”.

Në fund të javës së kaluar, zyrtarë të shumtë i thanë POLITICO-s se administrata tani po “konsideronte” në mënyrë aktive transferimin e armëve – duke krijuar terrenin për miratimin e pritshëm të Biden.

Një reporter i Radios Publike Kombëtare tha në një postim në Twitter të mërkurën se miratimi për armët pritej të enjten.

Të dyja palët tashmë po përdorin municione, të quajtura zyrtarisht municione konvencionale të përmirësuara me qëllime të dyfishta, me efekt vdekjeprurës në Ukrainë. Ato janë krijuar për të marrë objektiva të shumta ushtarake duke shpërndarë një numër të madh të “bombave” shpërthyese në një zonë të gjerë, por municionet e pashpërthyera të mbetura mund të përbëjnë rrezik për civilët si gjatë konfliktit ashtu edhe për vite më pas.

Bidenit do t’i duhet të lundrojë në rrymat politike për këtë çështje, pasi disa republikanë të rëndësishëm i kanë kërkuar Biden për muaj të tërë që të sigurojë sistemet e diskutueshme, dhe të tjerët në partinë e vetë Bidenit janë më skeptikë. Në një intervistë të fundit, Rep. Mike Quigley (D-Ill.), bashkë-kryetar i grupit parlamentar të Ukrainës, tha se disa ligjvënës shqetësohen se sigurimi i armëve të ndaluara mund të copëtojë mbështetjen e aleatëve dhe të mjegullojë linjat morale për Ukrainën.

“Ka nga ata që janë 100 për qind pro dhe nga ata që janë 100 për qind kundër, dhe ka nga ata që e vlerësojnë atë për shkak të asaj që do të thotë kur ata nuk largohen dhe rrezikut që paraqesin – dhe ata janë po aq të shqetësuar se si NATO-ja jonë aleatët do të reagojnë”, tha Quigley për POLITICO.

Rep. Jason Crow (D-Colo), një ish Ranger i ushtrisë dhe veteran i Afganistanit, gjithashtu argumenton kundër dërgimit të municioneve shkatërruese, duke thënë se rreziqet afatgjata për civilët tejkalojnë përfitimin e menjëhershëm të fushëbetejës.

“Kam kaluar vite formuese të jetës sime në Afganistan duke parë fëmijët që shihnin fëmijë të vegjël afganë që ecnin pa krahë dhe këmbë dekada pasi municionet u përdorën nga rusët në vitet ’80, dhe nuk dua ta shoh këtë me fëmijët ukrainas”, tha Crow në një intervistë.

Kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Mike McCaul (R-Texas), Kryetari i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Rogers (R-Ala.), dhe homologët e tyre republikanë në Senat, kanë argumentuar se municionet thërrmuese do t’i lejonin forcat e Ukrainës të shpëtonin raketat e tyre për “objektiva ruse me vlerë më të lartë”.

Vendimi për të dërguar municione, të referuara shpesh me akronimin e tyre DPICMS, do të hapte derën për “sistemet e reja që kanë një variant DPICM”, duke përfshirë predha artilerie 155 mm dhe raketa me rreze më të gjatë, thanë ata në një letër drejtuar Bidenit në mars.