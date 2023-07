Gjykata Kushtetuese: Ligjet nuk bëhen me ngut…

Ditën e djeshme, me datë 5 korrik 2023, Gjykata Kushtetuese Gjermane dha një vendim shumë të rëndësishëm që ka të bëjë drejtpërsëdrejti me forcimin e vendit dhe rolit substancial të deputetëve në miratimin e ligjeve të propozuara nga Qeveria. Duke ju pergjigjur pozitivisht kërkesës së paraqitur përmes procedurës së përshpejtuar nga deputeti opozitar Thomas Hellmann (CDU), Gjykata Kushtetuese vë në dukje qartësisht se ligjet e propozuara nga Qeveria nuk mund dhe nuk duhet të miratohen me ngut, pasi sipas kuadrit ligjor ekzistues, cdo deputet duhet të ketë kohë të mjaftueshme jo vetëm thjeshtë për të votuar, por cështë më e rëndësishmja, për të marrë informacionin e duhur dhe për të studjuar projektiligjin e propozuar.

Konkretisht bëhet fjalë për Projektligjin mbi Ngrohjen e Banesave, i cili në kushtet e krizës energjitike dhe planeve për zëvëndësimin e energjisë bërthamore apo asaj qe prodhohet me lëndë të parë fosile ( naftë, gaz, qymyr) me energji të rinovueshme konsiderohet se përbën një nga sfidat më të mëdha të koalicionit qeverisës në Gjermani ( SPD (Socialdemokratët); Të Gjelbërtit dhe FDP (Liberalët) ), e në mënyrë të vecantë për të Gjelbërtit, të cilët e konsiderojnë si një nga prioritetet e padiskutueshme të programit të tyre politik. Pikërisht për këtë arësye, ish bashkëkryetari i kësaj Partie, Robert Habeck, aktualisht Zëvëndëskancelar dhe Ministër Federal i Ekonomisë dhe Ndërveprimit me Klimën në Qeverinë aktuale, është ngarkuar të merret posacërisht me këtë projekt. Sipas parashikimeve, ligji në fjalë duhej të ishte miratuar prej kohësh, por për shkak të problemeve e qëndrimeve të ndryshme brënda koalicionit, paraqitja e variantit përfundimtar është shtyrë disa herë. Më në fund, me 19 Prill të këtij viti, Qeveria përgatiti variantin e saj të dakortësuar brënda koalicionit, i cili ju përcoll zyrtarisht Bundestagut me 17 Maj 2023. Sipas ligjit gjerman, projektligji duhet të kalojë për lexim e debat në takimin plenar të Bundestagut tre herë. Vetëm pas debatit të tretë e të fundit, ligji mund të votohet. Takimi i parë plenar i Bundestagut u realizua më 15 Qershor 2023, duke ja përcjellë njëkohësisht cështjen për vlerësim Komisionit Parlamentar për Energjinë dhe Mbrojtjen e Klimës, i cili duhej të pergatiste edhe ndërhyrjet apo propozimet e nevojëshme. Për shkak të debateve të shumta në këtë Komision, raporti i tij përfundimtar u arrit të paraqitej vetëm pak ditë më parë, me 3 Korrik 2023. Mbi këtë bazë, tre fraksionet respektive të koalicionit qeverisës propozuan që dy leximet e mbetura të projektligjit në fjalë në takimin plenar të Bundestagut të bëheshin në të njëjtën ditë, me 7 Korrik 2023, e menjëherë pas tyre të votohej, pasi kjo datë shënon njëkohësisht edhe ditën e fundit të punës së Parlamentit gjerman para pushimeve verore të këtij viti. Deputeti opozitar Thomas Hellmann përmëndur më sipër, me datë 4 Korrik ju drejtua menjëherë Gjykatës Kushtetuese përmes të ashtuquajturës procedurë e përshpejtuar, duke e konsideruar rastin si konflikt kompetencash mes organeve qëndrore, pasi sipas tij, procedura e parashikuar për miratimin e projektligjit në fjalë shkel të drejtat e tij si deputet në Bundestag. Me vendimin e dhënë vetëm një ditë më vonë, pra me 5 Korrik 2023, Gjykata Kushtetuese Gjermane e pranon kërkesën e paraqitur nga deputeti gjerman, duke urdhëruar anullimin e mbajtjes së seancave plenare të Bundestagut të datës 7 Korrik 2023 për diskutimin dhe miratimin e Ligjit mbi Ngrohjen e Banesave. Në vendimin e Gjykatës Kushtetuese vihet në dukje ndër të tjera se:

1)Kërkesa e paraqitur nuk është e pabazuar. Fjalia e dytë e paragrafit të parë të nenit 38 të Kushtetutës (Ligjit Themelor) ku thuhet se “Deputetët janë përfaqësues të të gjithë popullit. Ato nuk mund të marrin urdhra apo porosi, por i nënshtrohen vetëm ndërgjegjes së tyre…”, i garanton sejcilit prej tyre ( pra cdo deputeti) status dhe të drejta të barabarta në kuptimin formal dhe substancial. Për këto arësye, të gjithë deputetët ftohen të marrin pjesë aktive në krijimin e vullnetit parlamentar. Prandaj, deputetët nuk kanë thjeshtë vetëm të drejtën të votojnë në Bundestag, por edhe të diskutojnë e të konsultohen për cështje që i përkasin punës së tyre. Ky informacion jo vetëm që merret, por ai edhe duhet përpunuar. E kjo sigurisht që kërkon kohë. Ndaj, bazuar edhe në fjalinë e parë të paragrafit të dytë të nenit 42 të Kushtetutës, shumica parlamentare, pavarësisht autonomisë procedurale, duhet të jetë e kujdesshme ne planifikimin e seancave plenare e përcaktimin e prioriteteve të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve të propozuara. Qëndrimi ndryshe do të cënonte në mënyrë të paarësyeshme barazinë e deputetëve.

2) Në rastin konkret ka një ngjeshje të jashtëzakonshme të procedurave të përshpejtuara, duke keqpërdorur të drejtat e shumices e pa dhënë prej saj arësye të qënësishme për një gjë të tillë, duke mos krijuar mundësinë për konsultime e dabate parlamentare.

3) Po të mos anullohej seanca e planifikuar me datë 7 Korrik 2023 dhe po të miratohej projektligji i propozuar, kërkuesit do ti cënohej në mënyrë thelbësore e të pakthyeshme e drejta e tij për të marrë pjesë në krijimin e vullnetit politik parlamentar. Ky cënim dobëson edhe demokracinë në përgjithësi, sepse prish nga ana tjetër raportin kushtetues mes organeve qëndrore, duke dëmtuar në mënyrë të vecantë parlamentin dhe autonominë e tij…..

Vendimi i djeshëm i Gjykatës Kushtetuese Gjermane është pritur mjaft mirë nga shtypi dhe publiku i gjërë. Ai është gjithatu edhe një goditje për koalicionin qeverisës, i cili aktualisht, sipas sondazheve, ndodhet në pikën më të ulët të votbesimit popullor, që nga ardhja në pushtet në vitin 2021. Një nga gazetat më të njohura gjermane shkruante sot se shpejtësia është cështje diskutimi për në autostradë dhe jo për punën parlamentare.

Sidoqoftë, Friedrich Merz, kryetari i partisë më të madhe opozitare, CDU, i kërkoi koalicionit qeverisës ta shfrytëzoje këtë mundësi për të përmirësuar sëbashku projektligjin e propozuar, pasi ai është shumë i rëndësishëm për qytetarët. Megjithatë, sipas tij, këto konsultime nuk duhen bëre tani, por në shtator të këtij viti, pas pushimeve të verës.