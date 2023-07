“Kam dashur gjithnjë të luaj këtu”, Imami: Flamurtari është ëndërr për mua, e ngjis në Superiore

Eni Imami realizon një ëndërr. Gjithnjë ka dashur që të luajë njëherë me Flamurtarin dhe kjo do të ndodhë këtë sezon.









Tregon se me zgjedhjen e bërë, i ka plotësuar edhe dëshirën nënës së tij. Ajo është nga Vlora, ndaj edhe ai vetë ndihet gjysmë lab. Në një intervistë të dhënë enkas për “Panorama Sport”, mbrojtësi nuk i fsheh emocionet për këtë transferim, ndërsa premton se do të japë gjithçka për të plotësuar objektivin madhor. Njohja me trajnerin Emiljano Çela ka ndikuar jo pak në vendimin e tij, aq sa beson se kuqezinjtë kanë bërë zgjedhjen e duhur me pankinën.

Jeni lojtari më i ri i Flamurtarit. Si ndiheni tashmë që karrierën do ta vazhdoni në Vlorë?

Të them të drejtën e kam pasur gjithmonë ëndërr që të luaja njëherë te Flamurtari.

Ëndërr…?!

Po e shpjegoj. Duke ardhur te Flamurtari, i kam plotësuar edhe dëshirën mamasë sime. Mamanë e kam vlonjate (qesh). Gjithmonë e kam pasur ëndërr që të luaja njëherë me Flamurtarin, më besoni. Me këtë rast falënderoj presidentin Sinan Idrizi dhe bordin e klubit për këtë mundësi që më dhanë. Mendoj se jam në moshën perfekte dhe me eksperiencën e duhur që të arrij të ndihmoj Flamurtarin të realizojë edhe objektivin që ka, ngjitjen në Superiore.

Po thoni se keni pasur emocione kur Flamurtarin e keni pasur përballë si kundërshtar?

Gjithmonë kam pasur emocion edhe kur kam qenë përballë Flamurtarit si kundërshtar. Madje, nuk e kuptoja kur më shanin tifozët… Normalisht tifozët atë punë kanë, por isha gati që t’u flisja nga poshtë e t’u thosha: “Ore po jam edhe unë gjysmë lab” (qesh). Ishte kënaqësi e madhe dhe përjetova aq shumë ndjenja pozitive në momentin që hodha firmën mbi kontratë.

Kush ua bëri ofertën për t’iu bashkuar ekipit?

Si mundësi ma afroi presidenti Idrizi, por edhe trajneri Çela. Emiljano është një njohje e vjetër e imja. Kemi luajtur disa herë. Të them të drejtën e kam me qejf edhe me profesorin, pasi dihet që djemtë e rinj kanë dëshirë që të tregojnë veten. Me sa kam dëgjuar, te Kastrioti ka punuar shumë mirë. Kështu që është një vlerë edhe për ekipin.

Objektivi i klubit është madhor. E shikoni të arritshme Superioren?

Mendoj që po. Me afrimet dhe me angazhimin me të cilin po punohet, mendoj se objektivi do të realizohet.

Po garën si e shihni, pasi edhe rivalët po investohen shumë?

Besoj se Kategoria e Parë këtë vit do të jetë më e fortë nga sa ishte vjet, por do të bëjmë maksimumin që të ngjitemi në Superiore. Kjo është një dëshirë me sa e kam ndjekur dhe e kam kuptuar nga jashtë, e të gjithë drejtuesve dhe tifozëve. Flamurtari i mungon elitës dhe i ka të gjitha kushtet për të qenë aty. Kur shoh disa skuadra që nuk kanë asnjë lloj infrastrukture, as fusha… Vlora i plotëson të gjitha kushtet dhe mbi të gjitha është qytet.

Vini me një eksperiencë të konsiderueshme mbi shpinë dhe pritshmëritë ndaj jush janë të mëdha. Çfarë premtoni këtë sezon?

Unë kam ardhur në një vend, që siç e thashë edhe në fillim, kam shumë vite që e kam ëndërruar që të luaja njëherë në jetën time. Kam ardhur me energji dhe me një ndjenjë pozitive. Do të bëj më të mirën time. Unë uroj që gjërat të na shkojnë mirë. Do të jem gjithmonë serioz, kokë ulur dhe punëtor.

PANORAMASPORT.AL