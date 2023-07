“I pandalshëm” dhe jashtë fushës, Mbappe pas fotove me Kardashian, kërceu me Kendall Jenner (VIDEO)

Në një event madhështor të festës kombëtare të katër korrikut në rezidencën e miliarderit Michael Rubin në Hammonds, supermodelja Kendall Jenner dhe ylli francez i futbollit Kylian Mbappe u panë duke kërcyer së bashku gjatë gjithë natës, duke ndezur thashetheme për romancë.









Festa, e cila kishte një kod veshjeje të bardhë, u ndoq nga të famshmit më të mëdhenj në botë, përfshirë Beyoncé, Jay-Z dhe Leonardo DiCaprio dhe ishte një mbrëmje luksoze e mbushur me muzikë, pije dhe fishekzjarre spektakolare.

Kendall Jenner vodhi shfaqjen me një fustan të bardhë mini, i cili përputhej në mënyrë të përkryer me temën e bardhë të festës. Mbappe, lojtari i talentuar 24-vjeçar i Paris Saint-Germain FC dhe kapiteni i kombëtares së Francës, i është përmbajtur edhe kodit të veshjes, duke i shtuar shkëlqimin e ngjarjes. Në pistën e kërcimit, e cila ishte zbukuruar me topa të mëdhenj disko, tërhoqën vëmendjen futbollisti dhe supermodelja.

Ky takim mes Jenner dhe Mbappe nuk ishte ndërveprimi i tyre i parë. Në mars, Jenner pati mundësinë të shihte nga afër aftësitë e futbollistit gjatë një ndeshjeje në Paris. E impresionuar nga talenti i tij, ajo ndau një foto në rrjetet sociale me Mbappe që tërhoqi vëmendjen e fansave. Kjo lidhje e mëparshme kishte çuar në pikëpyetje rreth marrëdhënies së tyre.

Megjithatë, Jenner ka kohë që përflitet se është në lidhje me reperin portorikan Bad Bunny. Mbappe, nga ana tjetër, ishte i lidhur më parë me modelen Ines Rau, shoqja e parë transgjinore e Playboy e parë e muajit.