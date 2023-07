Surpriza në listën e Ballkanit, Ilir Daja në Champions pa ish-mesfushorin e Superiores

Janë publikuar sot listat e skuadrave që do të luajnë në turin e parë të Ligës së Kampioneve. Nga Kosova, Ballkani merr pjesë si skuadra kampione, teksa trajneri Ilir Daja shpreson që të përsërisë historinë e sezonit të shkuar ku luajti në Ligën e Konferencës.









Skuadra nga Suhareka do të luajë ndaj Ludogorets dhe në prag të këtij takimi është publikuar lista me lojtarët e grumbulluar. Për Ilir Dajën janë heronjtë e sezonit të fundit, që fituan titullin me përjashtim të atyre që kanë mbyllur bashkëpunimin.

Një emër i ri në listë, është emri i portieri Enea Koliçi që firmosi vetëm pak ditë më parë. Ndërkohë, Vesel Limaj është mesfushori më i ri i kampionëve por ende nuk është prezantuar si edhe në listën e skuadrës, ai mungon.