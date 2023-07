A do të ndalet gjuetia e shtrigave? Avokatët e Eva Kailit: Kërkimet te të afërmit e saj gjetën një gjerdan bebesh dhe pjata në formë dhuarte

Avokatët e eurodeputetes, Sven Marie, Michalis Dimitrakopoulos, Christophe Marchand dhe Gonzalo Boge, publikuan një deklaratë të ashpër në lidhje me hetimet e kryera në shtëpitë e të afërmve të Eva Kailit në Greqi, në kuadër të skandalit Katargate.









Me një sens të qartë ironie, përfaqësuesit ligjorë të zonjës Kaili deklarojnë se “bastisja e shtëpisë nga autoritetet belge në Greqi – e cila u vonua me 7 muaj – ndaj të afërmve të zonjës Eva Kaili dhe disa kompanive të palidhura rezultoi me konfiskimn e një gjerdani për bebe, dhuratë nga kumbarët e vajzës së saj, një stilolaps ngjyrë argjendi dhe dy pjata dekorative suvenire! Përveç kësaj, të gjitha llogaritë bankare të Eva Kailit janë kontrolluar disa herë dhe janë pa njolla”.

Dhe përfundojnë, duke theksuar “sa kërkime do të bëhen për të gjetur diçka, e cila nuk do të gjendet sepse thjesht nuk ekziston… Sa kohë do të vazhdojë derisa të ndalojë përfundimisht kjo gjueti shtrigash dhe të fillojë gjuetia e vërtetë e shtrigave”?