Van der Sar/ Futbollisti veteran holandez në kujdes intensiv me hemorragji cerebrale

Ish-ylli i Manchester United, Ajax dhe i kombëtares holandeze, Edwin van der Sar, u shtrua të premten në një spital në Kroaci pasi pësoi një hemorragji cerebrale.

Portieri veteran 53-vjeçar ishte me pushime në ishujt e vendit ballkanik. Ai u transportua me helikopter në spital dhe ish-klubi i tij Ajax dërgoi një mesazh mbështetjeje sapo u publikua lajmi, me 24 orët e para të konsideruara kritike.

“Të premten, Edwin van der Sar pësoi gjakderdhje në tru”, tha Ajax në një deklaratë. “Ai është aktualisht në spital në kujdes intensiv dhe në një gjendje të qëndrueshme. Një përditësim do të vijojë sapo të ketë informacione më konkrete. Të gjithë në Ajax i urojnë Edwin një shërim të shpejtë. Ne po mendojmë për ju”.

Van der Sar ka fituar Champions League me Ajax (1995) dhe Manchester United (2008) gjatë karrierës së tij. Ai gjithashtu përfaqësoi Holandën në Kupën e Botës 1998, ku arriti deri në gjysmëfinale.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

