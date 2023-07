Bombat thërrmuese, pjesë e ndihmës së re amerikane për Ukrainën

Pentagoni do të dërgojë në Ukrainë mijëra bomba thërrmuese në kuadër të një pakete të re ndihmash ushtarake prej 800 milionë dollarësh. Vendimi vjen pavarësisht shqetësimeve të përhapura se këto lloje bombash mund të shkaktojnë viktima civile. Pentagoni do të ofrojë municione që kanë një “normë pashpërthyeshmërie” të reduktuar, që do të thotë se do të ketë shumë më pak raunde të pashpërthyera bombash që mund të rezultojnë në vdekje të paqëllimshme civile.









Bombat thërrmuese hapen në ajër për të goditur disa objektiva në të njëjtën kohë.

Armët do të vijnë nga rezervat e Pentagonit dhe do të përfshijnë automjete të blinduara “Bradley” dhe “Stryker” dhe një sërë municionesh, përfshirë ato të artilerisë së rëndë të llojit HIMARS, tha Nënsekretari i Mbrojtjes për politikat, Colin Kahl në një konferencë me gazetarët të premten në Pentagon.

Të kërkuara prej kohësh nga Ukraina, bombat thërrmuese janë armë që hapen në ajër, duke lëshuar bomba më të vogla të cilat shpërndahen në një zonë të madhe dhe kanë për qëllim të shkatërrojnë objektiva të shumtë në të njëjtën kohë.

Zyrtarët ukrainas kanë kërkuar armët për të ndihmuar fushatën e tyre për të zbrapsur trupat ruse dhe për të arritur fitore në kundërsulmin e vazhdueshëm. Forcat ruse po përdorin tashmë bomba thërrmuese në fushën e betejës dhe në zonat e populluara civile, kanë thënë zyrtarët amerikanë.

Sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, disa municione thërrmuese lënë pas “bomba” që kanë një shkallë të lartë dështimi për të shpërthyer – deri në 40% në disa raste. Zyrtarët amerikanë thanë të enjten se shkalla e municioneve të pashpërthyera për bombat që do të shkojnë në Ukrainë është më pak se 3% dhe për këtë arsye do të thotë më pak kërcënime për civilët.

Bombat thërrmuese mund të gjuhen me artileri që Shtetet e Bashkuara tashmë i kanë ofruar Ukrainës dhe Pentagoni ka një rezervë të madhe të tyre.

Sipas Pentagonit, përdorimi i fundit nga Shtetet e Bashkuara në shkallë të gjerë i bombave thërrmuese ishte gjatë sulmit në Irak në vitin 2003. Por forcat amerikane i konsideruan ato një armë kyçe gjatë pushtimit të Afganistanit në vitin 2001, sipas organizatës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut “Human Rights Watch”. Në tre vitet e para të atij konflikti, vlerësohet se koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara hodhi më shumë se 1500 bomba thërrmuese në Afganistan.

Përkrahësit e ndalimit të bombave thërrmuese thonë se ato vrasin pa dallim dhe rrezikojnë civilët shumë kohë pas përdorimit të tyre.

Konventa për ndalimin e përdorimit të bombave thërrmuese është nënshkruar nga më shumë se 120 vende. Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Ukraina janë ndër vendet që nuk e kanë nënshkruar atë.