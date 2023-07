Ky është horoskopi i datës 8 Korrik, ja çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi









Mos i tregoni shefit tuaj se si ta bëjë punën e tij ose të saj sot. Reagimi që do të vinte mund të jetë mjaft i dëmshëm për të ardhmen e punësimit tuaj në vendin tuaj aktual të punës. Është më mirë të shtyni mendimet tuaja për një ose dy ditë.

Demi

Aftësitë tuaja si diplomate do të vihen në provë sot. Komunikimet e zemëruara do të shfaqen përreth dhe do t’ju kërkohet të zgjidhni pjesët e thyera. Besoni se vërtet mund të sillni paqe në një situatë jashtëzakonisht të paqëndrueshme.

Binjaket

Mos veproni shumë me nxitim sot. Ka të ngjarë të merrni një dozë të madhe të keqinformimit që do t’ju prishë pjesën tjetër të ditës nëse nuk jeni të kujdesshëm. Kontrolloni burimet tuaja dy ose tre herë përpara se të merrni një vendim përfundimtar për ndonjë gjë.

Gaforrja

Mund të keni ndjesinë se me gjithë punën e vështirë që keni bërë, diçka ende mungon. Ka ende një rrugë të gjatë përpara, pavarësisht nga qëllimet që keni arritur deri tani. Ndoshta gjëja që po kërkoni është pranë jush.

Luani

Liria mund të jetë një temë për ju sot. Ju keni filluar të pyesni se nga çfarë po përpiqeni të çliroheni. Një person? Punë? Angazhim? Përpjekja për të kuptuar se çfarë dëshironi dhe keni nevojë në jetë ndonjëherë është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet.

Virgjeresha

Ti je lëngu që merr formën e enës së tij. Edhe pse kjo mund të duket si mënyra më jokonfrontuese për t’i bërë gjërat, mund të zbuloni se në fakt është një shkak i zhgënjimit të madh për ju dhe të tjerët.

Peshorja

Ju mund të ndiheni si një qenush që është lënë jashtë për herë të parë. Ajri është i ngrohtë dhe ju jeni plot energji. Jeni gati të vraponi nëpër fusha dhe kodra. Zemra juaj është gati të fluturojë, por diçka përtej kontrollit tuaj ju mban aty ku jeni.

Akrepi

Mund të ndjeni një tension të çuditshëm. Duket se asgjë që thoni apo bëni nuk është në rregull. Sa më shumë që mund të përpiqeni të bëni gjënë e duhur, nuk mund t’i bëni gjërat ashtu siç dëshironi. Mundohuni të mos i ngrini shumë pritshmëritë tuaja.

Shigjetari

Mund të jetë e vështirë për ju të ruani vetëdisiplinën tuaj. Natyra juaj fëmijërore dëshiron të dalë dhe të luajë. Një tension i vështirë i brendshëm mund të jetë shkaku i acarimit në shumë fusha të ndryshme të jetës suaj. Bëni çmos për të ardhur në një vend ekuilibri dhe harmonie.

Bricjapi

Nëse e keni të paqartë temën e diskutimit, thuajeni. Bërja e pyetjeve është një pjesë e rëndësishme e të mësuarit. Nuk duhet të kesh frikë të pyesësh. Komunikimi mund të marrë një ton serioz dhe diskutimet intelektuale ka të ngjarë të nxehen.

Ujori

Ju mund të jeni të turpshëm kur vjen puna për të shprehur emocionet tuaja sot. Kjo mund të jetë një gjë e rrallë për ju. Njerëz të tjerë mund të pyesin veten nëse diçka nuk është në rregull. Mos kërkoni nga të tjerët për të zgjidhur problemet tuaja. Merruni vetë me to.

Peshqit

Fuqia që keni sot është e jashtëzakonshme. Ju keni aftësinë për të lëvizur malet falë energjisë së mrekullueshme që po ju vjen. Kjo është koha për të goditur aty ku duhet. Ju keni fuqinë për të arritur shumë në aspektin profesional.