Luizi nuk mbështet Kiarën në biznes, si e kundërshtoi krijimin e linjës së saj dhe sherri që do të shkojë në gjykatë

Kiara Tito ka nisur rrugën e biznesit. Pas famës së madhe që gëzon nga ndjekësit, që pas përfundimit të “Big Brother”, moderatorja është fokusuar në ndërtimin e një karriere të re, ku veç televizionit, këtë herë po provon veten edhe si sipërmarrëse. Kiara ka lançuar pak ditë më parë linjën e saj të rroba banjës.









Menjëherë në rrjet qarkulluan modelet që moderatorja kishte zgjedhur për të sjellë në koleksion, madje edhe çmimet, që varionin mbi 60 euro. Por, teksa Kiara ishte duke shijuar suksesin e saj, menjëherë gjithçka u zbulua. Linja e Kiarës ishte e kopjuar dhe një fakt të tillë e kishte marrë vesh edhe kompania që i kishte krijuar.

Marka e njohur e rrobave të banjës, “Cotazur” do të marrë masa ligjore ndaj moderatores shqiptare Kiara Tito. Në një prononcim për “Iconstyle”, marka e njohur ka folur për kopjimin e rrobave të banjës të Kiarës, duke pohuar se nuk kanë asnjë bashkëpunim me markën e rrobave “Kiara Tito”.

“Marka jonë nuk ka asnjë partneritet me këtë person. Avokatët tanë do të kujdesen për situatën”, bën të ditur marka e njohur. Në lidhje me këtë lajm, e kontaktuar nga “Top Channel”, Kiara Tito ka thënë se e gjitha është një gënjeshtër dhe se nuk është kontaktuar nga asnjë brand veshjesh për kopjim stili apo dizajni. Ajo pohoi se kjo është një linjë që është dizajnuar dhe qepur enkas për “brand”-in e saj.

Por, duket se Luizi ka qenë kundra kësaj sipërmarrjeje të partneres së tij. Burime pranë çiftit, kanë bërë me dije se fituesi i këtij edicioni, e ka kundërshtuar idenë nga partnerja, ndonëse kjo e fundit e ka çuar deri në fund idenë e saj.

Këngëtari ka kërkuar që gruaja e tij të jetë e angazhuar vetëm me rolin si moderatore, duke mos u shfokusuar me sipërmarrje të reja, megjithatë Kiara nuk e ka dëgjuar në këtë rast dhe e ka lançuar linjën. E fakti se Luizi nuk ka qenë dakord, është parë edhe në rrjetet sociale. Qëkur Kiara publikoi në “Instagram” hapin e radhës, Luizi ka zgjedhur mos të postojë asgjë në lidhje me biznesin e ri të partneres së tij.

Të shumtë kanë qenë miqtë që e ka ripublikuar linjën e rrobave të banjës, por mes tyre mungoi postimi dhe mbështetja e Luizit. Fakt ky që vërteton, se Luizi nuk ka dashur që Kiara të nisë edhe rrugëtimin si grua në biznes. Kjo lëvizje e Kiarës, u komentua shumë në rrjet, me shumë njerëz që e kanë komplimentuar, por edhe me të tjerë që e kanë kritikuar, madje akuzuar edhe për kopje të një tjetër ‘brand’-i. Së fundmi, ironia vjen nga Bled Mane. Gazetari ka ndarë një foto të një mashkulli pa të brendshme ku shkruan: “Të dashur miq, më në fund nxora edhe unë linjën e re të brekëve: ‘Bledi Mane Underwear Unisex’”.

E veshur me injën e saj të re të rrobave të banjës, moderatorja Kiara Tito prezantoi disa nga modelet dhe llojet më të preferuara nga vajzat për këtë verë, mirëpo ajo çka ka tërhequr vëmendjen janë disa modele, të cilat disa persona i kanë parë dhe më parë, pra nuk janë unike.

Kjo u zbulua rastësisht, pasi gazetarja Fatma Haxhialiu është pyetur nga ndjekësit se mos po i bën reklamë rrobave të Kiarës, pasi ajo kishte veshur një palë njësoj si koleksioni i saj Fatma ka bërë një postim me të njëjtat me një palë nga linja e Kiarës dhe shkruan: “Meqë ma keni çuar shumë këtë foto, jo nuk kam veshur rrobat e banjës të linjës së Kiarës, kam dy vite që i kam këto, nuk më kujtohet emri i ‘brand’-it, por vajzat janë shqiptare e ndoshta bashkëpunojnë me Kiarën tani”, ka shkruar Fatma.

Siç shihet dhe nga fotoja, rrobat janë njësoj, jo vetëm nga ngjyra por edhe nga modeli. Tashmë, pritet që fjalën e fundit për këtë rastësi, nëse mund të quhet e tillë ta ketë Kiara. E teksa po përballet me “kërcënime” për të përfunduar në gjykatë, Kiara po përballet edhe me një tufë kritikash për raportin e prishur tanimë me Ronaldon. Gjatë puntatës së parë tek “Kepi i VIP”-ave, moderatori Ronaldo Sharka thumboi prezantuesen e emisionit Kiara Tito, ku tha se ajo e kishte marrë këtë pozicion falë partnerit të saj, Luiz Ejllit.

E i menjëheshëm ishte dhe reagimi i fituesit të “Big Brother VIP” ku ka thumbuar dhe ironizuar keq moderatorin pas deklaratës së tij duke u shprehur: “Kur nuk janë barinjtë, ujqërit hedhin valle”.

E duke mos e lënë me kaq, Luizi u shpreh në një postim tjetër se nuk bëhen punët me b*** dhe i bëri thirrje ish-banorit (pa ia përmendur emrin) që të merrte 5 mijë eurot (të cilat ia kishte premtuar gjatë qëndrimit në BBVIP) meqenëse do të mbetet pa punë. Në rikthimin e saj në ekranin e Top Channel, Luizi ishte entuziast, madje e mbështeti publikisht, por nuk ka bërë të njëjtën gjë me biznesin e ri të saj, që nuk ka zgjedhur ta mbështesë as privatisht dhe as publikisht.

Megjithatë, Luizi pati reagime të ashpra me Ronaldon. E pas këtyre deklaratave të Luizit, ka ardhur dhe reagimi i Ronaldos, i cili vendosi t’i kundërpërgjigjej me një video në Instagram.

Gjatë videos, Ronaldo shprehet se nuk ka ofenduar në asnjë moment Kiarën dhe se ka të drejtën që të jap mendimin e tij. Duke i cilësuar si “muhabete kalamajsh”, moderator i kujton arsyen dhe motivin dhe për çfarë ia ka premtuar Luizi 5 mijë eurot, të cilat ishin për humbjen e babait të tij.

Ndërsa për deklaratën se “punët nuk bëhen me b**”, ish-banori shprehet se ka trokitur në çdo derë dhe ka punuar kudo. Ndër të tjera moderatori shprehet se “Big Brother” ka mbaruar tashmë dhe se Luizi po kërkon të bëhet “hero”. Sakaq, ai shprehet se zhgënjimin më të madh e ka marrë nga Kiara pasi sipas tij ajo i hodhi më shumë “benzinë zjarrit” me deklaratën e saj.