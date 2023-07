Pro apo kundër luftës/ Sporti i tenisit ka një problem me Rusinë!

Lojtarët ukrainas kanë një mesazh për tenisin botëror: Nuk mund të jesh serioz.









Ashtu si yjet më të mirë të botës po luftojnë javën e parë të Wimbledon, tenisi po përballet me mënyrën se si t’i trajtojë të gjithë lojtarët rusë në krye të lojës. Lojtarët e Ukrainës, nga ana e tyre, mendojnë se sporti po dështon.

Ekziston një mbështetje e fortë në dhomat e zhveshjes në mesin e disa lojtarëve rusë për luftën brutale të Presidentit Vladimir Putin ndaj Ukrainës, si dhe lidhjet midis një ylli të lartë rus dhe një kompanie që financon agresionin e Kremlinit – madje edhe një lidhje familjare mes një fituesi të artë olimpike rus dhe një turne për nder të një luftëtari mercenar të Grupit Wagner.

Lufta ka shkaktuar një diskutim të zjarrtë dhe të nxehtë mes lojtarëve rusë pas dyerve të mbyllura në dhomat e zhveshjes së meshkujve.

Në një turne në Beograd në prill të vitit 2022, lojtari rus Karen Khachanov — aktualisht numri 11 i botës për meshkuj — kundërshtoi bashkatdhetarin Andrey Rublev, i cili kishte deklaruar njëfarë dëshirë për të parë paqen midis vendit të tij dhe Ukrainës, dhe kishte shkruar “Jo Luftë të lutem”, në një objektiv të kamerës televizive në shkurt, pikërisht kur Putini dërgoi forcat e tij drejt Kievit.

Khachanov, sipas një personi të dhomës së zhveshjes, të njohur me këto fakte, argumentoi se bisedimet nuk duhet të zhvillohen nga një pozicion i fortë me palën më të dobët. Rusia, bërtiti ai, duhet të demonstrojë fuqinë e saj përmes konfliktit në Ukrainë dhe të tregojë madhështinë e saj para botës.

I pyetur për ballafaqimin e këtij gazetari, Khachanov mori linjën e provuar dhe të sprovuar të dashur të sportistëve që janë gjendur në një vend të vështirë politik. “Ishte biseda jonë private. Unë jam sportist, jo politikan”, tha ai.

Përbuzjet e pararaportuara më parë ekspozojnë një pjesë të thellësisë së mbështetjes midis disa yjeve të tenisit rus për sulmin e Putinit kundër Ukrainës, e cila ka rrafshuar qytete, ka shkaktuar mijëra viktima civile dhe ka rezultuar në krime lufte.

Ndërsa tenisi përfshin gjerësisht lojtarë rusë dhe bjellorusë në turnetë e tij, kjo ka shkaktuar shqetësim për lojtarët ukrainas, vendi dhe familjet e të cilëve vuajnë nga sulmet nga raketat ruse dhe dronët vrasës.

“Stresi më i madh për ne ishte vetë fakti i pushtimit, kështu që të shohësh përfaqësues të këtyre vendeve aty pranë ka qenë e vështirë”, tha për POLITICO Lesia Tsurenko, numri 60 i Ukrainës në botë, i cili është në raundin e tretë në Wimbledon. “Kjo është arsyeja pse ne i kërkuam udhëheqjes së WTA të qartësojë pozicionin e lojtarëve nga vendet agresore. Duhet të kuptonim se çfarë po ndodhte rreth nesh. Ka shumë lojtarë që pëlqejnë dhe përhapin propagandë ose ata që luanin turne ekspozitash për para të përgjakshme nga Gazprom.

“Por siç mësova nga kreu i WTA, Steve Simon, mbështetja e luftës është e pranueshme. Eshte normale. Siç tha ai, është mendimi i tyre. Dhe kjo nuk duhet të më shqetësojë mua”, shtoi Tsurenko. “Mirëqenia jonë morale nuk shqetëson askënd. Për mua, është një stres i madh të shoh njerëz në turne që mbështesin hapur agresionin rus”. WTA nuk iu përgjigj kërkesave të shumta për koment në lidhje me vërejtjet e Tsurenko në kohë për publikimin e këtij artikulli.

Wimbledon, turneu ikonë i fushës me bar në jugperëndim të Londrës, është tani në qendër të vëmendjes, pasi këtë vit anuloi një ndalim të vitit 2022 për lojtarët rusë dhe bjellorusë me kusht që të nënshkruajnë një heqje dorë duke u zotuar se nuk mbështesin regjimin e Putinit. Ndërsa Khachanov nuk është në kampionat, pasi pësoi një dëmtim në French Open, 18 lojtarë nga Rusia dhe Bjellorusia ishin aty në shortet teke.

Tenisi, në pikëpamjen e numrit 1 të botës për femrat polake, Iga Świątek, “mund të bënte pak më mirë”.

Lidhjet midis biznesit rus, sportit dhe politikës janë shpesh të paqarta, por në rastin e Veronika Kudermetova, e cila u rendit nr. 12 në shortin e femrave në Wimbledon, ka një lidhje të qartë.

Kudermetova sponsorizohet nga Tatneft, një kompani ruse e karburanteve fosile nga Tatarstani, e vendosur midis Moskës dhe maleve Ural. Tatneft është akuzuar për financimin e drejtpërdrejtë të përpjekjeve ruse të luftës duke furnizuar forcat ruse me karburant dhe goma, dhe një filial – Kompania e Menaxhimit Tatneft-Neftekhim LLC – është sanksionuar nga Bashkimi Evropian.

Logoja e Tatneft ka qenë e spikatur në veshjet e Kudermetovas që nga viti 2021 dhe gjatë gjithë luftës në turnetë në Sydney, Dubai dhe Madrid.

Kudermetova ka falënderuar hapur Tatneft dhe kreun e Tatarstanit, Rustam Minnikhanov, për mbështetjen e tyre në arritjen e rezultateve që e kanë çuar atë në Top 10 në botë. Minnikhanov, bosi rajonal që ka kontrollin total të biznesit të naftës në Tatarstan, është treguar publikisht për investimet e tij prej dhjetëra milionë dollarësh në makinën e luftës së Kremlinit.

E pyetur nga POLITICO për një intervistë në një turne në Holandë në qershor, Kudermetova nuk pranoi pasi mësoi se Tatneft do të ishte një temë bisede. Ajo ka thënë më parë se nuk ka thyer asnjë rregull, por për Wimbledon – ku fitoi ndeshjen e saj të raundit të parë të hënën – ajo ka hequr distinktivin.

Shoqata e Tenisit të Grave, organi kryesor organizativ për tenisin e grave, nuk ka kontroll mbi atë që promovojnë pjesëmarrësit në turne, tha ajo për POLITICO muajin e kaluar. Steve Simon ka thënë më parë, “Ne vazhdojmë të flasim me [lojtarët rusë dhe bjellorusë] dhe sigurohemi që ata të kuptojnë për ndjeshmëritë këtu dhe se ata po garojnë si atletë neutralë”.

All England Lawn Tennis Club, i cili pret Wimbledon, tha se ata kanë një konfirmim me shkrim nga çdo lojtar rus dhe bjellorus që konkurron në kampionat se ata do të konkurrojnë si një atlet neutral dhe do t’i përmbahen parimeve të neutralitetit të përcaktuara nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Open French e fundit e bëri Kudermetova të hiqte logon e Tatneft dhe ajo gjithashtu nuk e veshi atë gjatë vrapimit të saj të shkurtër në raundin e dytë në Wimbledon.

Memorial i Wagnerit

Grupi Wagner, i cili luftoi në Bakhmut, më pas kreu një kryengritje vdekjeprurëse, të abortuar kundër Putinit muajin e kaluar, ka gjetur gjithashtu mbështetje nga institucioni rus i tenisit.

Një mercenar që luftoi – dhe vdiq – për njësinë e komandantit të luftës Yevgeny Prigozhin u nderua në një turne tenisi për të rinjtë rus i mbështetur nga babai i Anastasia Pavlyuchenkova, një lojtare e turneut për femra që fitoi një medalje të artë në dyshe të përziera në Lojërat Olimpike Verore të Tokios në 2021.

Pavlyuchenkova është pjesë e një kulture me lidhje të thella me Kremlinin. Ajo iu dha një çmim në korrik 2022 nga ministri rus i sportit pasi u nominua nga vetë Putini, shumë kohë pasi filloi pushtimi i tij në shkallë të gjerë, për fitimin e medaljes së artë të Tokios.

Në atë ceremoni mori pjesë edhe Vladimir Lazarev, një zyrtar i lartë rus i tenisit, i cili organizoi turnetë Z në Rusi dhe kishte veshur një bluzë me të njëjtin “Z”, një simbol që është bërë emblematik i luftës së Rusisë.

Pavlyuchenkova, e cila gjithashtu arriti në çerekfinale në French Open në qershor, nuk po merr pjesë në Wimbledon sepse renditja e saj ra pas nëntë muajve të humbur të sezonit 2022. Ajo hyri në Australian dhe French Opens në të ashtuquajturën renditje të saj të mbrojtur, por nuk iu dha një wild card nga Wimbledon.

Babai i saj, Sergei, ka qenë prej kohësh trajner në Federatën Ruse të Tenisit, ku shefi, Shamil Tarpischev, i ka bërë vazhdimisht komplimente Putinit.

Në turneun e të rinjve në mars, faqja zyrtare e Administratës së Qarkut Komunal Balashikha raportoi se konkursi po mbahej “në kujtim të Heroit të Rusisë, Majorit Rezervë Vladimir Nikishin, i cili vdiq gjatë kryerjes së misioneve luftarake në operacionin ushtarak special”.

Nikishin luftoi me Grupin Wagner. Sergei Pavlyuchenkov ishte i pranishëm në hapjen dhe mbylljen e turneut.

Ambienti i Anastasia Pavlyuchenkova e ka lënë atë në një vend të vështirë kur bëhet fjalë për Kremlinin. Ajo postoi një mesazh kundër luftës në mediat sociale në fund të shkurtit të vitit të kaluar, vetëm disa ditë pasi filloi pushtimi në shkallë të gjerë – por më vonë e fshiu atë, duke mohuar se kishte lidhje me pozicionin e babait të saj brenda institucionit të tenisit rus, por më tepër me këshilla e menaxherit të saj për PR.

E pasigurt për Putinin

Jo të gjithë lojtarët rusë, natyrisht, e mbështesin Putinin dhe luftën e tij.

Daria Kasatkina, në kufirin e 10 më të mirëve në botë, ka folur kundër Putinit dhe publikisht është shfaqur si homoseksual. Kasatkina e përshkroi luftën si “një makth të plotë”, edhe pse familja e saj është ende në Rusi. Ajo tha se ishte e shqetësuar për sigurinë e saj nëse do të kthehej në vendin e saj.

Rublev – i përfshirë në konfrontimin në dhomën e zhveshjes me Khachanov – është i kujdesshëm në komentet e tij publike, duke thënë se ai mbështet paqen, por nuk ndan fajin.

Daniil Medvedev, numër 3 në Wimbledon, përdor gjithashtu një gjuhë jashtëzakonisht të kujdesshme në luftë. Ai thotë se e sheh “shumë shqetësuese” dhe është “për paqe”, por është i kujdesshëm që të mos shprehë mendimin e tij se kush është fajtori për luftën, nëse Rusia duhet të tërhiqet apo çfarë lloj zgjidhjeje paqeje e sheh të pranueshme.

Por për Putinin, edhe në këtë moment të pasigurt të sundimit të tij të gjatë mbi Rusinë, mbajtja e yjeve të sportit në këndin e tij është një pjesë e rëndësishme e librit të tij autoritar.

“Udhëheqësit politikë si Putini dhe Lukashenko – si dhe liderë nga demokracitë e supozuara – kanë përdorur prej kohësh sportin për të ndriçuar reputacionin e tyre në skenën botërore, për t’u lidhur me audiencën vendase dhe për të projektuar forcën”, sipas Jules Boykoff, një profesor dhe sport. ekspert në Universitetin e Paqësorit.

Bojkofi shtoi se Komiteti Olimpik Ndërkombëtar kishte dështuar atletët përtej tenisit në të gjithë botën, sepse nuk kishin një pozicion më të qartë ndaj atletëve rusë dhe bjellorusë që nga fillimi i luftës kundër Ukrainës.

Dhe ndërsa yjet më të mirë të tenisit të Rusisë kryesisht përpiqen të shmangin përgjigjen e drejtpërdrejtë të pyetjeve në lidhje me luftën e vendit të tyre në Ukrainë, çështje të tjera politike kanë qenë lojë e drejtë për komentet e tyre.

Ndërsa Khachanov protestoi pas incidentit në dhomën e zhveshjes se ai ishte apolitik, ky nuk është qëndrimi i tij i qëndrueshëm. Duke pasur rrënjë armene, ai mori një anë të qartë në armiqësitë e Nagorno-Karabakh në janar, kur shkroi “Vazhdoni të besoni deri në fund. Artsakh, qëndro i fortë” në një objektiv kamerash.

Është një kthesë e vërtetë ironie që e gjithë kjo duhet të shpaloset saktësisht një dekadë pas një prej trazirave më të mëdha në historinë e Wimbledon, kur Sergiy Stakhovsky i Ukrainës – i renditur atëherë vetëm i 116-ti në botë – eliminoi Roger Federer në raundin e dytë.

Vetë Stakhovsky tani ka ndërruar raketën e tij me një pushkë dhe po lufton me rusët në vijën e parë.