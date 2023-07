Ricky Martin/ Seks simboli i viteve 2000, i cili u deklarua homoseksual – martesa, fëmijët dhe divorci

Në vitin 2010, ende nuk ishte krijuar një terren i shëndoshë që artistët homoseksualë të ishin të hapur për seksualitetin e tyre.









Për një seks simbol, ku shumica e fansave të tij në mbarë botën janë gra si Ricky Martin, një zbulim i tillë do t’i “hedhte” fitimet e atyre që investuan në suksesin e tij të madh. Ky, të paktën, ishte opinioni mbizotërues në industrinë e muzikës në dekadat e mëparshme. Më shumë se 20 vjet më parë, Ricky Martin bëri hyrjen e tij tingëlluese në kulturën pop amerikane. Pothuajse menjëherë ai arriti majat, duke u bërë një nga zemrat më të mëdha të brezit të tij, me një audiencë në rritje.

Megjithatë, thashethemet për orientimin seksual të yllit portorikan kishin filluar të dilnin në publik. Por ai vetë, prej vitesh, u përpoq të shmangte këtë temë bisede dhe të pretendonte se ndjek stilin e jetës së një beqari simpatik, duke u takuar me femra mbresëlënëse. Në vitin 2010 ai e shpalli publikisht dhe lidhja e tij me Juan Joseph në 2015 monopolizoi interesin e mediave.

Megjithatë, martesa e tij nuk zgjati më shumë se 6 vjet. Pak ditë më parë ata njoftuan se po ndaheshin, duke ruajtur marrëdhënie të mira. Historia e këngëtarit të njohur të “Livin’ La Vida Loca”, që nga momenti i daljes në publik, deri në divorcin e tij, ka ndihmuar ndjeshëm në promovimin e të drejtave të komunitetit LGBTI+.

Dalja që bëri bujë

Ai mund të ketë pasur sukses të madh, por Martin jetoi për vite nën presion. Sa më shumë që përhapeshin thashethemet, aq më shpesh ai pyetej në intervista nëse ishte apo jo homoseksual. Për vite me radhë ai nuk pranoi asgjë.

Në vitet 1990 dhe 2000, ai takohej me gra në publik dhe herë pas here me burra privatisht.

“Shumë njerëz thoshin, Rick, ti ​​po përpiqeshe të provoje veten, për shkak të famës dhe sepse ishe një simbol seksi. Po, mundet. Nuk e di. Të gjithë e dinë që nuk duhet të jesh homoseksual për të ditur se dashuria dhe tërheqja janë të ndërlikuara”, tha ai në një intervistë disa vite më vonë. “Para se të dilja, u ndjeva konfuz A jam homoseksual? A jam biseksual? Çfarë jam unë” shtoi ai. Ai jetoi me të deri në moshën 29-vjeçare.

Intervista me Walters që ende e ndjek

Një nga rastet kur ai u fut në telashe ishte në vitin 2000, kur e intervistonte Barbara Walters për llogari të televizionit shtetëror. “Mund të ndaloni ato thashetheme. Mund të thuash: “Po, jam homoseksual ose jo, nuk jam”, i tha gazetarja. Kamera iu drejtua këngëtarit, i cili duket se nuk e priste që t’i bëhej kjo pyetje. Megjithatë, ai u përgjigj: “Unë thjesht nuk dua ta bëj”.

Siç ka raportuar shumë kohë më pas, ai moment ende e ndjek atë. “Kur ajo bëri pyetjen, u ndjeva i dhunuar sepse thjesht nuk isha gati të dilja. Kisha shumë frikë. Ka pak PTSD në të gjitha”, thotë ai.

Ricky Martin u pyet nëse është homoseksual

Megjithatë, në mars të vitit 2010, ai u bë lajm në mbarë botën kur foli publikisht për orientimin e tij seksual, duke konfirmuar atë që shumë prej tyre kishin dyshuar prej kohësh. Vendimi i guximshëm i Martinit për të dalë si homoseksual shënoi një moment të rëndësishëm në historinë e LGBTI+ dhe mori në mënyrë joformale rolin e një avokati të rëndësishëm për të drejta të barabarta dhe dukshmëri.

Martesa me Juan Josef

Ricky Martin dhe Juan Josef zbuluan lidhjen e tyre në vitin 2015 përmes Instagramit dhe bënë paraqitjen e tyre të parë zyrtare së bashku si çift në tapetin e kuq në Gala Inspiration AmFAR 2016. Në të njëjtin vit ata shpallën fejesën e tyre dhe në 2018 u martuan.

Në janar 2018, ai zbulon në një intervistë për E! Lajmet: “Tashmë jam i martuar dhe pas disa muajsh kemi një festë të madhe. Ne shkëmbyem betimet dhe u betuam dhe nënshkruam të gjitha letrat që duhej të nënshkruanim, marrëveshjet paramartesore dhe gjithçka”.

Babai krenar i 4 fëmijëve

Ricky Martin u bë baba për herë të parë në gusht të vitit 2008, kur djemtë e tij binjakë Matteo dhe Valentino lindën nëpërmjet një surrogate.

Në dhjetor 2018, ai dhe bashkëshorti i tij mirëpritën vajzën e tyre, Lucia, dhe në tetor të vitit të ardhshëm, Ricky Martin njoftoi në “The Ellen DeGeneres Show” se ata ishin në pritje të një fëmije tjetër. Në shkurt 2020, ata mirëpritën djalin e tyre, Ren. Edhe sot e kësaj dite ai flet hapur për familjen e tij, duke u përpjekur të tregojë se familjet me dy baballarë nuk duhet të trajtohen si “flamur i kuq”, siç ndodh ende në shtete të ndryshme.

Divorci

Çifti vendosi t’i jepte fund martesës pas gjashtë vitesh lidhje dhe lajmin e bëri të ditur me një deklaratë, përmes së cilës duket se po ndahen në një atmosferë pozitive.

“Kemi vendosur t’i japim fund martesës sonë me dashuri, respekt dhe dinjitet për fëmijët tanë, duke nderuar atë që kemi përjetuar si çift ndër vite. Dëshira jonë më e madhe tani është të vazhdojmë të kemi një dinamikë të shëndetshme familjare dhe një marrëdhënie të përqendruar rreth paqes dhe miqësisë për të vazhduar rritjen e fëmijëve tanë së bashku duke ruajtur respektin dhe dashurinë që kemi për njëri-tjetrin”, thanë ata. sipas agjencive të huaja.

