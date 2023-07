Aventurë e re për Visar Bekaj, klubi turk zyrtarizon afrimin e portierit

Visar Bekaj është lojtari më i ri i Hatyaspor në Turqi. Lajmin e ka dhënë vetë klubi, me një postim në rrjetet sociale. Portieri i njohur do të qëndrojë te kjo skuadër, të paktën për 3 sezone.









“Mirë se erdhe në familjen tonë Visar Bekaj. Ne kemi firmosur një kontratë 3-vjeçare me Visar Bekajn, portierin me eksperiencë, me gjatësi 1.91 m., i cili më parë ka luajtur për Prishtinën dhe Tiranën. Zëvendëspresidenti ynë, Ajdin Toksoz dhe drejtori teknik, Volkan Demirel, morën pjesë në ceremoninë e firmës”, – Shkruan klubi. Kujtojmë që Bekaj u largua nga Tirana, pas disa edicionesh në kryeqytet.