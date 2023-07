OBSH paralajmëron për një rritje ‘të pazakontë’ të miokarditit të rëndë tek foshnjat

OBSH publikoi ​​​​alarmin se kishte pasur një rritje të “miokarditit të rëndë” tek të porsalindurit dhe foshnjat midis qershorit 2022 dhe marsit 2023 në Uells dhe Angli.









Ai tha se kjo ishte e lidhur me infeksionin enterovirus, i cili rrallë prek zemrën.

Një zëdhënës i Agjencisë së Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar (UKHSA) konfirmoi për The Epoch Times se 10 foshnja janë diagnostikuar në Uells dhe pesë janë diagnostikuar në Angli.

OBSH tha se “ndonëse infeksionet me enterovirus janë të zakonshme tek neonatët dhe foshnjat e vogla, rritja e raportuar e miokarditit me rezultate të rënda tek të porsalindurit dhe foshnjat e lidhura me infeksionin enterovirus është e pazakontë”.

Ai tha se në të njëjtin spital (që mbulon rajonin e Uellsit të Jugut) gjatë gjashtë viteve të mëparshme, “është identifikuar vetëm një rast tjetër i ngjashëm”.

OBSH vlerësoi rrezikun e shëndetit publik si të ulët, por shtoi se në situata të caktuara, “mund të jetë e këshillueshme mbyllja e objekteve të kujdesit për fëmijët dhe shkollave për të zvogëluar intensitetin e transmetimit”.

Megjithatë, OBSH hoqi alarmin të mërkurën. Epoch Times kupton se kjo mund të jetë për shkak se disa nga numrat nuk ishin të saktë.

OBSH nuk iu përgjigj kërkesës së The Epoch Times për koment.