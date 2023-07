Pas Donald Veshajt, Luiz Ejlli zbulon bashkëpunimin e dytë që do të sjellë pas daljes nga BBV: Do të jetë me dikë që e kam adhuruar gjithë jetën

Luiz Ejlli ka zbuluar artistin e dytë me të cilin do të sjellë bashkëpunimin e radhës pas atij me Donald Veshajn të publikuar menjëherë pas daljes nga BBV.









Gjatë një koncerti në qytetin e tij të lindjes në Shkodër, Luizi ndau lajmin me fansat e shumtë që ishin mbledhur për ta ndjekur nga afër.

Ai tha se bashkëpunimin do ta sjellë pikërisht me dikë që e ka adhuruar gjithë jetën, reperin e njohur Getoar Selimin.

“Kam bashkëpunimin e parë, që do jetë me dikë që e kam adhuruar gjithmonë, tërë jetën, me Getoarin,” tha Luizi.