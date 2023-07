Plagoset me armë zjarri 42-vjeçari shqiptar në Itali. Bëhet me dije se ngjarja ka ndodhur në Aleksandria në Itali. Sipas mediave italiane shqiptari është qëlluar me dy plumba dhe njëri prej të cilëve e ka kapur në fytyrë.









Por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se shkak për këtë mund të jetë bërë një larje hesapesh me personave apo grupeve rivale.