Tashmë është kthyer në sfidë/ Fuqitë perëndimore garojnë për të përfunduar premtimet e sigurisë për Ukrainën

Një grup i vogël aleatësh perëndimorë janë të angazhuar në negociata “të avancuara” dhe “të furishme, të minutës së fundit” për të finalizuar një deklaratë të sigurisë për Ukrainën përpara samitit të NATO-s të kësaj jave në Lituani, sipas katër zyrtarëve të njohur me bisedimet, citon Politico.eu.









Për javë të tëra, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania kanë diskutuar këtë çështje me Kievin dhe gjithashtu kanë kontaktuar me aleatët e tjerë në NATO, BE dhe G7. Ideja është të krijohet një “ombrellë” për të gjitha vendet që dëshirojnë t’i ofrojnë Ukrainës ndihmë të vazhdueshme ushtarake, edhe nëse detajet ndryshojnë nga vendi në vend.

Përpjekja është pjesë e negociatave më të gjera në NATO dhe midis disa grupeve të kombeve mbi mënyrën se si aleatët perëndimorë duhet të shfaqin mbështetje afatgjatë për Ukrainën.

Kievi dëshiron të bashkohet me NATO-n sa më shpejt të jetë e mundur, duke i dhënë asaj akses në klauzolën e lavdëruar të nenit 5 të aleancës – një sulm ndaj njërit është një sulm ndaj të gjithëve. Por shumë aleatë brenda aleancës përgjithësisht pajtohen se Ukraina mund të bashkohet vetëm pasi të përfundojë lufta.

Kështu që fuqitë më të mëdha të aleancës kanë punuar për të parë se çfarë angazhimesh të sigurisë mund t’i japin secili Ukrainës ndërkohë. Megjithatë, kjo pikëpamje nuk është universale, me vendet përgjatë krahut lindor të NATO-s që shtyjnë që Ukraina të marrë një rrugë më të shpejtë drejt ngjitjes, edhe pse luftimet vazhdojnë.

Qëllimi i fuqive perëndimore është të zbulojnë kornizën e tyre ombrellë rreth samitit vjetor të NATO-s, sipas zyrtarëve në Berlin, Paris, Londër dhe Bruksel, të cilët folën të gjithë nën kushtet e anonimitetit për shkak të ndjeshmërisë së diskutimeve. Veprimtaria dyditore fillon të martën në Vilnius.

“Një diskutim është duke u zhvilluar; është mjaft i avancuar, në fakt është shumë i avancuar dhe ne shpresojmë se mund të përmbyllet deri në fund të samitit, “u tha një zyrtar francez gazetarëve në një konferencë.

Një diplomat i lartë i NATO-s ra dakord, duke u thënë gazetarëve në një konferencë të veçantë se po ndodhin “negociatat e furishme të minutës së fundit” në këtë moment “se si duhet të duket kjo”.

Detaje të minutës së fundit

Presidenti i SHBA Joe Biden është planifikuar të takohet me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Rishi Sunak të hënën në Londër, ku dy stafet e tyre do të grumbullohen për të provuar dhe finalizuar detajet e minutës së fundit, sipas një diplomati të dytë të NATO-s me njohuri për planet. Nga ana e SHBA-së, shefi i politikës së Pentagonit, Colin Kahl, ka për detyrë ta çojë marrëveshjen në vijën e fundit.

Nisma përfundimisht mund të arrijë në premtime për të vazhduar një pjesë të madhe të ndihmës që aleatët tashmë po ofrojnë: armë, pajisje, trajnim, financim dhe inteligjencë. Por qëllimi është të ofrojë një sinjal më të përhershëm uniteti për Ukrainën, veçanërisht pasi Kievi nuk ka gjasa të marrë premtimin e fortë për anëtarësimin në NATO që dëshiron në samitin e kësaj jave.

“Është në thelb një garanci ndaj Ukrainës që ne do të pajisim forcat e tyre të armatosura për një kohë shumë të gjatë, do t’i financojmë, do t’i këshillojmë, do t’i trajnojmë në mënyrë që të kenë një forcë parandaluese. kundër çdo agresioni të ardhshëm”, tha diplomati i lartë i NATO-s.

Megjithatë, shumë specifika të kësaj mbështetjeje do të liheshin për më vonë. Diplomati tha se do të varet nga çdo vend i interesuar që të përcaktojë në mënyrë dypalëshe me Ukrainën se cili do të jetë angazhimi juaj. Dhe mund të jetë çdo gjë, nga mbrojtja ajrore te tanket e çdo gjë tjetër.”

Javën e kaluar, kancelari gjerman Olaf Scholz bëri një “apel për të gjitha vendet që duan të mbështesin Ukrainën”, duke thënë se ata duhet “të marrin vendime për veten e tyre që u mundësojnë atyre të vazhdojnë të mbajnë atë mbështetje për një, dy, tre dhe, nëse është e nevojshme edhe më shumë vite, sepse nuk e dimë sa do të zgjasë konflikti ushtarak”.

E ndarë nga deklarata e sigurimit që fuqitë perëndimore po finalizojnë, NATO po harton gjithashtu mënyra të reja për të ndihmuar ushtrinë e Ukrainës për vitet në vijim.

Në samit, NATO do të bjerë dakord për planet për të ndihmuar në modernizimin e mbrojtjes së Ukrainës, u tha gazetarëve të premten shefi i aleancës Jens Stoltenberg. Plani, tha ai, do të përfshijë “një program shumëvjeçar ndihme për të siguruar ndërveprim të plotë midis forcave të armatosura të Ukrainës dhe NATO-s”.

Kjo përpjekje shumëvjeçare do të fokusohet gjithashtu në programet e modernizimit të ushtrisë ukrainase, dhe si nisma e “ombrellës”, do të varet nga vendet individuale që do të kontribuojnë atë që ata e shohin të arsyeshme.

Aspiratat e NATO-s

Udhëheqësit e NATO-s do të krijojnë gjithashtu një forum të ri NATO-Ukrainë, duke u dhënë të dy palëve një hapësirë ​​për të punuar në “aktivitete të përbashkëta praktike”, shtoi Stoltenberg.

Biseda më e gjerë për sigurimin e sigurisë është ndërthurur në mënyrë të pashmangshme me debatin rreth aspiratave të Ukrainës në NATO, të cilat do të jenë të larta në axhendë kur liderët të mblidhen në Vilnius.

Në komunikatën zyrtare që do të lëshohet gjatë samitit, “ne do të trajtojmë aspiratat e anëtarësimit të Ukrainës dhe kjo është diçka për të cilën aleatët e NATO-s vazhdojnë të punojnë”, u tha gazetarëve të premten ambasadorja e SHBA në NATO, Julianne Smith.

Në mënyrë të veçantë, udhëheqësit po synojnë të përditësojnë premtimin e paqartë të aleancës në 2008 se Ukraina “do të bëhet” një anëtare e NATO-s në një moment. Por ata nuk pritet t’i ofrojnë Kievit “ftesën e qartë” që po kërkon lideri ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

Scholz pranoi po aq javën e kaluar.

“Sigurisht, ne do të diskutojmë gjithashtu çështjen se si të vazhdojmë të trajtojmë perspektivën e vendeve që shikojnë nga NATO dhe duan t’i bashkohen asaj,” tha Scholz. Megjithatë, shtoi ai, “është gjithashtu e qartë se askush nuk mund të bëhet anëtar i një aleance mbrojtëse gjatë një lufte”.

Stoltenberg megjithatë pati një ton optimist të premten.

“Kam besim se do të kemi një mesazh të qartë”, tha ai. “Duhet të kujtojmë se aleatët gjithashtu bien dakord për shumë parime të rëndësishme kur bëhet fjalë për Ukrainën dhe anëtarësimin”.