Kriza klimatike/ OKB: Java 3-9 korrik ishte më e nxehta e regjistruar ndonjëherë në planet!

Organizata Botërore Meteorologjike e shpalli periudhën 3-9 korrik si javën më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë në botë, ndërkohë që shumë rekorde ditore të nxehtësisë janë thyer tashmë në shumë rajone të botës.

“Bota sapo ka përjetuar javën e saj më të nxehtë në histori, sipas të dhënave paraprake”, tha agjencia e OKB-së në një deklaratë.

Në një postim në Twitter, Organizata Botërore Meteorologjike vuri në dukje: “Sipas të dhënave paraprake, bota sapo ka pasur javën e saj më të nxehtë të regjistruar. Ai pason qershorin më të ngrohtë të regjistruar, me temperatura rekord të sipërfaqes së detit dhe shtrirje të ulët rekord të akullit të zonës Arktike.

Në të njëjtën kohë, shkencëtarët vlerësojnë se kombinimi i krizës klimatike dhe El Niño do të çojë në korrikun më të nxehtë të të gjitha kohërave. Agjencia e OKB-së paralajmëron se temperaturat rekord në tokë dhe në oqeane po kanë efekte potencialisht shkatërruese në ekosistemet dhe mjedisin, ndërsa ndryshimet e përhapura në planet janë rezultat i ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu.

The world just had the hottest week on record, according to preliminary data. It follows the hottest June on record, with unprecedented sea surface temperatures and record-low Antarctic sea ice extent. #StateOfClimate

— World Meteorological Organization (@WMO) July 10, 2023