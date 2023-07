Pse u ndalua Fredi Beleri? Kryeministri grek Mitsotakis takohet me Edi Ramën në Lituani

Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis do të marrë pjesë në Samitin dyditor të NATO-s në Vilnius të Lituanisë. Në qendër të vëmendjes është takimi që kryeministri grek do të ketë me presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan në margjinat e samitit të mërkurën.









Përveç këtij takimi, i cili është një “dritare” mundësie për rifillimin e marrëdhënieve Greqi-Turqi, kryeministri grek do të ketë një sërë takimesh të rëndësishme me liderë të huaj.

Konkretisht, siç njofton Pallati Maximou, të martën, kryeministri do të ketë takime dypalëshe me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, ku pritet të ngrihet edhe çështja e ndalimit të Fredi Belerit nga autoritetet shqiptare si dhe me Presidentin e Malit të Zi, Milatoviç.

Mbrëmjen e së martës, Kyriakos Mitsotakis do të ulet në një darkë të shtruar nga presidenti i Lituanisë, Gitanas Nauseda, për liderët e vendeve anëtare të NATO-s, në Pallatin Presidencial.

Të mërkurën, kryeministri do të ketë takime dypalëshe (përveç R. Erdogan) me presidentin e Francës, Emmanuel Macron, kancelarin e Gjermanisë, Olaf Solz dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski.

Pas përfundimit të punimeve të Sinodit, Kyriakos Mitsotakis do të mbajë një konferencë për media.