Pas kthimit nga pushimet në Greqi, Dua Lipa bëri një paraqitje të guximshme në tapetin e kuq në premierën botërore të filmit “ Barbie ”.

Veshja e saj tashmë është bërë virale në rrjetet sociale, pasi 27-vjeçarja zgjodhi të vishte një fustan i cili tregonte shumë nga trupi i saj.

Dua Lipa at the L.A. premiere of #Barbie pic.twitter.com/mFCvdHBKmD

— Variety (@Variety) July 10, 2023