Zytari i lart amerikan, Menendez kundër Erdoganit për avionët F-16 në Turqi: Nuk mund të kemi Vito Corleone nga asnjë vend

Pak para ‘pazarit’ turk në Samitin e NATO-s në Vilnius, me Joe Biden që kishte dërguar mesazhin “ne po përpiqemi të forcojmë ushtarakisht Greqinë dhe Turqinë”, një sulm kundër Tajip Erdogan erdhi nga Bob Menendez, kryetar i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë. SHBA.









Duke folur në konferencën e organizuar nga The Economist në Nju Jork, ai tha, duke iu referuar presidentit turk, për çështjen e dorëzimit të F-16, në Ankara se “kur ke një agresor, i cili të thotë të mos shesësh armë në mënyrë të ligjshme, të vazhdosh të kesh një hendek të madh pushteti ndaj sulmuesit është provokuese dhe indinjuese. Nuk mund të kemi veto nga asnjë vend për vendimet që marrim për çështjet e sigurisë me asnjë vend tjetër”.

Lidhur me çështjen e Suedisë dhe vetos së Turqisë për anëtarësimin e saj në NATO, senatori amerikan theksoi: “I takon BE-së të vendosë se kush do të anëtarësohet atje apo jo. Por pas performancës së Erdoganit në NATO me Suedinë dhe çështje të tjera, dhe për shkak se BE funksionon gjithashtu me unanimitet, të kesh dikë që i vetëm mund të prishë unitetin është një pyetje e madhe, krahas parimeve që BE-ja. për anëtarët e saj. Është një çështje e BE-së, por unë nuk e shoh kështu. Suedia plotëson të gjitha kriteret për t’u anëtarësuar në NATO, duke pasur jo vetëm ato ushtarake, por edhe parimet që NATO dëshiron të promovojë. Sigurisht që Erdogan përdor levën kur mundet, por besoj se do të ketë presion intensiv dhe Suedia do të fitojë anëtarësimin në NATO”.

Shënim: Duhet të theksohet se në një version fillestar të artikullit, bazuar në informacionin e transmetuar nga korrespondentët e mediave ndërkombëtare në SHBA, fjala veto (shqiptohet “vito” në anglisht) u interpretua gabimisht si emri i parë i Corleone nga filmi legjendar “The Godfather” nga Francis Ford Coppola me Marlon Brando në protagonist.