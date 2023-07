Afrika e Jugut/ Në Johanesburg bie borë për herë të parë në 11 vjet – Shikoni videon

Banorët e Johanesburgut, qyteti më i madh i Afrikës së Jugut, u mahnitën nga reshjet e para të borës në më shumë se një dekadë të hënën, ndërsa shumë fëmijë panë borë për herë të parë në jetën e tyre.

Ndërsa shumë pjesë të Afrikës së Jugut përjetojnë rregullisht borë gjatë muajve të dimrit të hemisferës jugore nga qershori në gusht, Johannesburg ka parë borë që nga gushti 2012.

People in South Africa’s Johannesburg were delighted by a rare snowfall despite their ‘freezing butts’ ❄️ pic.twitter.com/VaTxuEBHB2

— DW News (@dwnews) July 11, 2023