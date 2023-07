Foreign Policy: Ukraina mund të jetë Gjermania e ardhshme perëndimore

Samiti vjetor i NATO-s ka interesa veçanërisht të larta këtë vit. Ndërsa zyrtarët nga Amerika e Veriut dhe Evropa janë mbledhur në kryeqytetin lituanez Vilnius pyetja kryesore është se çfarë lloj sigurie mund t’i ofrojnë Ukrainës se ajo mund të bashkohet përfundimisht në aleancën ushtarake.









Është një debat i gjallë në prapaskenë, me disa diplomatë që argumentojnë se do të ishte e pamundur të pranohej Ukraina ndërkohë që lufta e saj me Rusinë është në vazhdim.

Pranimi i një shteti anëtar me territor të pushtuar, thonë ata, do të ishte thjesht tepër i rrezikshëm për pjesën tjetër të NATO-s; zgjedhja e vetme e përgjegjshme do të ishte shtyrja e diskutimit deri pas përfundimit të luftës.

Por një përgjigje për këto shqetësime ka ardhur kohët e fundit në formën e një analogjie historike: Gjermania Perëndimore e pasluftës u pranua në NATO ndërsa vendi ishte ende i ndarë dhe përballej me çështje të pazgjidhura territoriale, kështu që pse Ukraina nuk mund të ndjekë atë precedent?

Olena Halushka, një anëtare e bordit për Qendrën e Veprimit Kundër Korrupsionit me bazë në Ukrainë, përsëriti qëndrimin se Ukraina duhet të marrë një ftesë për t’u bashkuar me NATO-n në Vilnius.

Ajo tha se Ukraina do të ketë kohë të mjaftueshme midis ftesës dhe kur të bëhet anëtare e plotë për të rimarrë kontrollin mbi territorin e saj të plotë. Por nëse kjo nuk arrihet, siç dyshojnë shumë analistë perëndimorë, Gjermania Perëndimore shërben si një “precedent i mirë” se si vendet me territore të pushtuara mund të anëtarësohen ende në NATO, tha ajo.

Në vitin 1955, ndërsa Gjermania Lindore ishte nën pushtimin sovjetik, Perëndimi hyri në aleancë, u rindërtua dhe lulëzoi nën ombrellën mbrojtëse të NATO-s pa hequr dorë nga e drejta e tij për ribashkim. Në vitin 1989, kur ra Muri i Berlinit, ishte një ribashkim paqësor pa asnjë të shtënë, shumë larg frikës paralizuese të një konfrontimi bërthamor. Disa thonë se e njëjta frikë tani do të jetë po aq e ekzagjeruar.

Argumenti themelor është se përfshirja e territorit ukrainas nën kontrollin e qeverisë ukrainase në NATO do ta pengonte Rusinë të shkelte më tej, duke e paraqitur atë si një fakt të kryer për Kremlinin, por do të rezervonte të drejtën e Ukrainës për t’u ribashkuar me territoret e pushtuara në një kohë të mëvonshme në kushte të përshtatshme.

Përkrahësit e idesë argumentojnë se kjo jo vetëm që do të mbronte Ukrainën nga agresioni i ardhshëm rus, por gjithashtu do ta mbyllte konfliktin aktual duke inkurajuar Rusinë të vijë në tryezën e bisedimeve.

Për më tepër, do të ishte më e lirë sesa ta ktheni Ukrainën në një kështjellë, të instalonte sisteme të shtrenjta të mbrojtjes ajrore dhe të premtonte një furnizim të pandërprerë me armë dhe municione me koston e stoqeve të varfëruara në shtëpi.

Ai do të funksiononte gjithashtu si një garanci sigurie për investitorët dhe do të lejonte rindërtimin dhe për ukrainasit që të rifillonin njëfarë normaliteti.

Por ka gjithashtu një kundërargument të fortë. Gjermania Lindore dhe Perëndimore kishin demarkuar kufijtë për të cilët ishin dakorduar fituesit e Luftës së Dytë Botërore dhe nuk kishte asnjë dyshim për territorin fizik nën mbrojtjen e NATO-s. As të dy nuk ishin përfshirë në një luftë aktive. Kritikët e argumentit thonë se mungesa e kufijve të caktuar dhe një zgjidhje paqeje thjesht do t’i tërhiqte anëtarët e NATO-s në luftë.

Stefan Meister, kreu i Qendrës për Rendin dhe Qeverisjen në Evropën Lindore, Rusi dhe Azinë Qendrore në Këshillin Gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë, tha se përpjekja për të mbrojtur një territor të papërcaktuar do ta tërheqë aleancën në një konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë. (Neni 5 i NATO-s i bën thirrje çdo shteti anëtar të mbrojë cilindo prej tyre nën sulm.)

“Kufijtë e paqartë, pjesërisht nën kontrollin e armikut, ndryshimi i vijës së frontit – si dëshironi të mbroni një territor të tillë? Do të jetë një fatkeqësi për NATO-n”, tha Meister. “Ne gjithashtu duhet të mendojmë për sigurinë tonë.

Thomas Kleine-Brockhoff, një studiues në fondin gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara, nuk mendon se e gjithë çështja e imitimit të modelit të anëtarësimit të Gjermanisë Perëndimore ka kuptim.

Ajo është ngritur nga ata që duan Ukrainën në NATO, por e shohin Gjermaninë si skeptike, tha ai. “Është një argument i përshtatshëm,” i tha ai Foreign Policy nga Berlini, “por sipas mendimit tim krahasimi nuk është i dobishëm.”

Një analist i lartë ukrainas i cili nuk donte të minonte pozicionin e Ukrainës disa ditë përpara samitit foli për Foreign Policy në kushte anonimiteti dhe tha se ndërsa ukrainasit nuk mund ta pranojnë kurrë hapur, një konflikt i ngrirë ishte një mundësi e veçantë. Në atë skenar, pranimi i Gjermanisë Perëndimore shërbeu si një opsion i denjë.

Por Ukraina nuk do ta shkëmbejë anëtarësimin në NATO me pretendimet në territorin e saj, shtoi analisti. Ky është kyç për shqetësimet e kritikëve që paralajmërojnë kundër përfshirjes së një Ukrainë të ndarë. Ata thonë se kjo krijon një rrezik që Kievi të kryejë një ndërhyrje të armatosur për të rimarrë territorin e tij dhe pothuajse me siguri të sulmohet nga Rusia si përgjigje, e cila do të përdorte Nenin 5 dhe do të përfshinte të gjitha vendet e NATO-s. Ukrainasit, nga ana e tyre, shqetësohen se përfshirja e një vendi të ndarë mund t’i japë Rusisë një justifikim për të forcuar pretendimin e saj mbi zonat e pushtuara.

Shumë varet nga mënyra se si evoluon fusha e betejës gjatë muajve dhe viteve të ardhshme.

Ekspertët thonë se Perëndimi duhet të rrisë mbështetjen për Ukrainën tani dhe t’i sigurojë asaj gjithçka që i nevojitet për t’i shkaktuar Rusisë një kosto mjaft të lartë që e detyron Kremlinin të vijë në tryezën e bisedimeve. Por kjo duhet bërë paralelisht me ofrimin e një ftese politike për Ukrainën që i dërgon një mesazh të qartë Moskës. Ukrainasit shqetësohen se arsyeja pse Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania po mbajnë një ftesë është që ndoshta të përdorin vetë anëtarësimin në një zgjidhje të ardhshme paqeje me Rusinë.

Alyona Getmanchuk, drejtoresha e Qendrës së Evropës së Re me bazë në Kiev, tha se aleatët perëndimorë nuk kanë filluar ende trajnimin e pilotëve ukrainas në F-16, pavarësisht se kanë premtuar ta bëjnë këtë në maj, dhe ende po refuzojnë të forcojnë mbrojtjen ajrore të vendit.

“Rusët kanë 10 herë më shumë artileri, më shumë njerëz, më shumë municione – prandaj ndonjëherë ata mbizotërojnë në fushën e betejës. Ne nuk kemi barazi ajrore”, tha ajo për Foreign Policy nga Kievi. Aleatët perëndimorë “duan që ne të kemi sukses pa na siguruar mjetet për të pasur sukses. Ndoshta kjo është një mënyrë për të shtyrë në mënyrë indirekte Ukrainën për të negociuar pas kundërofensive”.

Samiti në Vilnius mund të përfundojë me një premtim për Ukrainën për një partneritet mbrojtës të stilit izraelit, me akses të papenguar në sisteme të avancuara të armëve dhe armë dhe municione të tjera, me synimin për të krijuar një fortesë Ukraina të aftë për të mbrojtur veten. Por ndryshe nga Izraeli, Ukraina nuk ka armë bërthamore, ndërsa Rusia ka. Ka arsye për t’u frikësuar se nëse Ukraina përballet e vetme me Rusinë në një afat më të gjatë, pa jastëkun e sigurisë së armëve bërthamore në arsenalet e anëtarëve të NATO-s, ajo do të kërkojë të ndërtojë të sajën.

Megjithatë, ekziston një alternativë që pakkush është duke e diskutuar deri tani në publik: bashkimi i një ftese në NATO me një kompromis të udhëhequr nga Ukraina për Krimenë. Një ftesë politike për Ukrainën për t’u bashkuar me NATO-n mund të ndihmojë në arritjen e një armëpushimi duke dekurajuar Moskën që të vazhdojë luftën.

Por kjo mund të jetë e realizueshme vetëm nëse Ukraina rimendon pritshmëritë e saj për fitore. Kievi ka thënë se dëshiron të rimarrë të gjitha territoret e pushtuara, por nëse kundërofensiva nuk shkon siç është planifikuar, disa thonë se Ukraina mund të jetë më mirë të përgatitet për një zgjidhje kompromisi. Kievi ka sinjalizuar tashmë një gatishmëri për kompromis për Krimenë nëse kjo siguron paqen.

Kjo ofron paralelen e vet me rastin e Gjermanisë Perëndimore. Kancelari i Gjermanisë Perëndimore Konrad Adenauer gjithashtu kishte hequr dorë nga ribashkimi me forcë në këmbim të hyrjes në NATO. Ukraina gjithashtu duhet të “parashikojë përdorimin e forcës për të rimarrë Krimenë, ndërkohë që po futet shpejt në NATO”, shkroi së fundmi François Heisbourg, një këshilltar i lartë për Evropën në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike.

“Rusia do të mbetet fuqia pushtuese de facto në Krime dhe do të tolerojë anëtarësimin e Ukrainës në NATO.”

Me fjalë të tjera, Ukrainës, si Gjermania Perëndimore, mund t’i duhet të presë për një kthesë të rastësishme të ngjarjeve historike.

Burimi: Foreign Policy/Përshtati Gazeta Shqiptare